Com cada cap d’any anem a donar una mostra càlida de solidaritat a les persones privades de llibertat. 11.30 presó de dones de WAD-RAS

Esmorzar

Marxa

Actuacions anticarcelaries Concentració al CIE zona franca. 15.30 trobada a plz esp bus CIE 16.00 Metro mercabarna L9 Concentració al CIE zona franca

Dinar vegà.

Porta tota la teua força per fer soroll Carrer E. 40 Amor per la llibertat i odi al món que la roba