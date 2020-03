xarxa local de suport mutu

Hola a tothom

Des de l’ateneu volem començar a organitzar una per l’excepcional situació que patim.

També per organitzar que aquelles persones que ho requereixin puguin rebre ajuda, qui vulgui rebre tot el relacionat obrim la llista:

xarxasuport.ateneu@lists.riseup.net

Per apuntarse pots aqui:

https://lists.riseup.net/www/info/xarxasuport.ateneu

Us convidem a participar tan per oferir ajuda com rebre, de moment nomes dels i pels ateneistes. Entenem que hi ha altres projectes però volem dedicar el temps a ajudar en problemes concrets i propers.Hem decidit que crearem un protocol d’alerta en cas de repressió contra l’ateneu avisant per aquesta llista en cas de qualsevol novetat o convocatòria. Si vols conèixer mes informació passat per l’ateneu i t’explicarem tot plegat

Salut

PD: I per començar des de l’Ateneu hem començat a contactar amb veïns i veïnes de l’edifici (us adjuntem unes fotos).

PD2:De moment nomes ho enviem per llista interna de l’ateneu, segons resposta i evolució de la situació ampliarem la difusió.