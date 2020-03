CORONA VIRUS i MINI-AGENDA de l’ATENEU del 24 al 31 de MARÇ

CORONOTICIES DES DE L’ATENEU

14.03.- Comunicat de l’Ateneu davant l’epidemia del Corona Virus:

Seguimos haciendo un llamamiento a la autoorganización, a crear grupos y redes de apoyo mutuo y/o a reforzar las ya existentes

17.03. – 1.- TOTES SOM XARXES DE SUPORT MUTU.

S’ha creat un grup de suport mutu al edifici de C/Alzina 5. Más info en: https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/2020/03/17/tots-som-xarxes-de-suport-mutu/

18.03. – 2. – GRUPO DE APOYO MUTUO INTERNO DEL ATENEU

Se ha creado grupo de apoyo mutuo entre los y las ateneistas. Se detectan varias ateneistas que no tienen conexión a internet en casa y/o que no tienen teléfono y alguna que no tiene casa. Se han creado redes de comunicación que cubrán todas las casuísticas. Todos estamos bien. Se han realizado dos solucitudes y las necesidades han quedado cubiertas.

Minireflexiones varias

1.- Se comenta, no desde la teoría sino desde la práctica de estos días, la problemática de algunas personas del sector mal llamado “psiquiatrizado” ante la orden de confinamiento; y lo que puede suponer para ellxs y para lxs que les rodean. Esta reflexión también es valida para el resto de núcleos habitacionales donde existan “tensiones”.

2.- Detectamos un rumor en expansión: a la que se retire el estado de alarma…. convocatoria de huelga general indefinida hasta que no se cumplan una serie de puntos… Esta “facturita” no la paga la CLASE trabajadora.

Cositas para hacer estos días:

19.03. – 1.- Escribir a presxs. Más info en:

20.03. – 2.- Ordenar la biblioteca. Más info en:

