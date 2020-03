Crida als sindicats combatius i de classe ja siguin laborals, de Barri o de lloguers.

A tots els grups i individualitats llibertàries.

FRONT LA EMERGÈNCIA CAPITALISTA, LA EMERGÈNCIA SOCIAL!!

Per la suspensió del pagament de lloguers, hipoteques i subministraments bàsics (aigua, llum i gas). Però també de qualsevol deute creditici contret amb qualsevol entitat financera per part de persones sense recursos. Liquidació de l’interès sobre aquestes deutes . Paralització sine die de qualsevol procés de desnonament iniciat contra persones en situació de vulnerabilitat.

Per Garantir el pagament integra de la nòmina, però també una renda bàsica universal que doni cobertura a totes les persones sense ingressos regulars (especialment important per les famílies amb menors a càrrec davant la suspensió dels menjadors escolars). Impedir la carestia dels preus sobre bens de consum de primera necessitat. No permetre cap acomiadament, ni individual ni en format ERE o ERTE. Reincorporació immediata de totes les treballadores i treballadors acomiadats.

Per suspendre qualsevol activitat laboral que no respongui als serveis essencials. Reconversió de la indústria i transports a les necessitats sanitàries i la socialització de les mateixes.

Per oferir alternatives d’allotjament per a totes les persones sense llar que el necessitin, per el que #QuedarteEnCasa és un cruel insult. Els habitatges buits i en mans de bancs, fons i entitats financeres han de ser socialitzats i posats a disposició dels col·lectius veïnals i col·lectius que lluiten contra la pobresa. Les cases són de qui les habita, col·lectivització de l’habitatge

Per que la sanitat privada, amb tots els seus recursos, ha de ser socialitzada i posada al servei de l’interès general. Aquesta injecció de recursos també s’ha de destinar a garantir la cobertura sanitària de tots aquells sectors històricament exclosos del dret a la salut, com la població immigrant, psiquiatrizada o la reclusa.. Suspensió de les condemnes per a presos socials i polítics. Amnistia total pel mateixos.

Per la defensa de dones i criatures que la quarantena ha forçat a viure amb els seus maltractadors, allunyament forçat dels mateixos.

Per desmilitaritzar les nostres vides. Que la quarantena no impliqui un pas més enllà de la brutalitat capitalista de sempre.

Si ens obliguen a anar a treballaren plena epidèmia per acomplir serveis no essencials, sols una vaga massiva pot protegir-nos de el contagi.

Entenem que la situació de col·lapse sistèmic que ha agreujat el coronavirus pot ser una excusa per imposar-nos un model capitalista encara més ferotge, controlador e inhumà, per degradar encara més les condicions laborals i perquè el dogma de l’austeritat s’acarnissi més amb els mes pobres; però també pot ser una oportunitat per que els de baix prenguem consciència de les imperfeccions i fragilitats del sistema, ens disposem a recuperar part del terreny perdut i cerquem, en xarxes de recolzament, mitjançant l’acció col·lectiva, la palanca per un canvi de paradigma: més social, més just, més igualitari i més lliure.

Per la convocatòria d’una vaga general laboral, de lloguers, hipoteques i l’impagament col·lectiu dels deutes de la classe treballadora, per defensar la nostra vida i les nostres comunitats.