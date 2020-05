Bogeria i antipsiquiatria.

El punto de partida de Foucault es un cambio fundamental en el estatuto que se le confiere a la locura, un cambio que tuvo lugar en el paso del Renacimiento a la Era clásica de la Razón (comienzos del siglo XVII). Durante el Renacimiento (Cervantes, Shakespeare, Erasmo, etc.), la locura fue un fenómeno específico del espíritu humano, propio de la serie de profetas visionarios, poseídos, santos, payasos, demonólogos, etcétera. Fue un fenómeno significativo por sí mismo: incluso si los locos eran denigrados, también se les trataba con reverencia, como mensajeros de un horror sagrado. Con Descartes, sin embargo, la locura queda excluida del pensar; y en todas sus tipologías acaba ocupando una posición antaño reservada a la lepra. Ya no es un fenómeno que deba ser interpretado, cuyo significado deba investigarse, sino una simple enfermedad que debe ser tratada bajo las prácticas regladas de la medicina o de una ciencia que esté ya afirmada institucional y metodológicamente; una afirmación que asegure que, en cuanto ciencia, no puede estar loca. Este cambio no tiene que ver solo con la teoría, sino con la práctica social misma: de la Era clásica de la Razón en adelante, los locos son internados, encarcelados en hospitales psiquiátricos , privados de toda la dignidad de un ser humano; estudiados y controlados como un fenómeno natural.

En su Historia de la locura, Foucault dedicaba tres o cuatro páginas al pasaje de las Meditaciones metafísicas en el que Descartes llega al cogito ergo sum buscando un fundamento absolutamente cierto del conocimiento, Descartes analiza las formas principales del delirio: delirios de los sentidos y de la percepción del sentido, delirios de locura, sueños. Acaba con el delirio más radical imaginable, la hipótesis de que todo lo que experimentamos no es cierto, sino un sueño universal, una ilusión creada por un genio malvado (malin génie). A partir de aquí, llega a la certeza del cogito (yo pienso): incluso si puedo dudar de todo, incluso si todo lo que veo es una ilusión, no puedo dudar de que estoy pensando todo esto, de modo que el cogito es el punto de partida absolutamente cierto para la filosofía. La objeción de Foucault aquí es que Descartes no enfrenta realmente la locura, sino que más bien evita pensarla: excluye la locura del ámbito de la razón. En la Era clásica, la Razón se basa por lo tanto en la exclusión de la locura: la existencia misma de la categoría «locura» está determinada históricamente, junto con su opuesto, la «razón»; es decir, se determina a través de relaciones de poder. La locura en el sentido moderno no es directamente un fenómeno que podamos observar, sino un constructo discursivo que surge en cierto momento histórico, y junto con su doble: la Razón en el sentido moderno.”