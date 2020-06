Crónica de un acto no realizado….

El Jueves 4 de junio del 2020, año del corona virus, confinamientos y mas mierdas había montado un acto para un debate… el reloj llega a las siete, nadie parece tener ganas… nadie en si ha venido al debate, incluso el “organizador” tenia mas ganas de desorganizarlo que de iniciarlo… tampoco se anula, tampoco se hace, tampoco nadie se calla… uno pone la vida de Diogénes el perro en un una “arradio” de esas que están en el portátil, se discute el mono-tema del covid-19… constatamos que se parece al coby ese olímpico… Viene una compañera triste porque le han dicho en una asamblea que habla mucho, tampoco en el ateneo se calla (como debe ser), otro se pone a enseñar sus tatuajes por petición unánime de masa asistente, un tercero llega tres horas mas tarde… El acto en realidad se ha realizado… Se ha cuestionado la figura de autoridad del ponente, se ha charlado de cocina, de gente conocida que lo esta pasando mal… se han desarrollado tres tertulias simultaneas sobre el los virus, el control social y los locales de antaño y todo la asistencia participando en las tres… Se ha ahorrado tiempo pues se al haber varias conversaciones simultaneas no se han tenido que hacer una detrás de la otra, ordenadas nunca sacamos conclusiones, desordenadas tampoco pero es más divertido… Hemos hablado del nombre de la editorial… de los nuevos trípticos del ateneo… del vermut del sábado… de como montaremos las actos respetando lo que no respetan los nobles leyes y los cayetanos… del Big Data, los programas de ajedrez esos que lo petan y su uso experimental para como crear la inteligencia artificial para nuestro mejor control social… Unos se han ido pronto, otras cuando les ha venido en gana, otros continuaban el debate hasta bien entrada la noche, otros despuntando el alba… El distanciamiento social extremo que nos intentan imponer hace que se nos sea necesario la afinidad, el contacto, el compartir deseos, miedos, valentías y risas… El acto no se ha hecho pero ha sido un éxito tanto que tozudamente la semana que viene lo volvemos a montar, pase lo que pase nunca fracasamos….

