Presentació del llibre “” amb el seu autor, David Castillo, acompanyat per Antoni García Iranzo i Ramon Muns.

Hi haurà acompanyament musical i es cantarà el Tango de Dien Bien Phu.

Aquesta novel·la reconstrueix les vides d’alguns exiliats llibertaris després de la desfeta del 1939. Parla de gent que no va estar mai derrotada i que constitueixen un exemple de dignitat. Defugeix les visions maniquees i la propaganda organitzativa i destaca els valors i la relació personal amb el propi autor, establint una dialèctica on l’emprenta dels vells republicans dona raons de vida i referents morals al jovent que no va viure la guerra.