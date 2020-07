No teniu vergonya!

Els responsables dels rebots son el mateixos que els de les retallades. No son confinaments, son càstigs. No tot anirà bé quan tot lo que feu es contra la llibertat, el drets bàsiccs, la cultura i la gent.

🔴 Noves mesures per contenir la COVID19 a Barcelona, a l’àrea metropolitana i a la zona del Segrià i la Noguera.

Es recomana fer els desplaçaments imprescindibles i només sortir per:

💼 anar a treballar. Això no contagia?

🏥 anar a centres sanitaris. Només faltaria

👵 cura de persones grans, menors o dependents. Es clar, ja que el sector privat de cures els prefereixen morts per bé del beneficis

🛍 compra a botigues d’alimentació o a altres amb cita prèvia. Has de menjar i sobretot consumir

🏃‍♂️ lleure i esport amb el grup de convivència habitual. fes esport i no pensis

🏦 gestions al banc. Sobre ton per pagar deutes i hipoteques

⚖️ activitats judicials. Esta vostè detingut o el tenim que desallotjar.

🥬 horts d’autoconsum. Altres vegades no ho havien deixat

🏠 fer mudances. Fora del barri populatxo molest.

🖋 causes de força major. Fem una revolta i acabem amb aquesta gent tan inútil…

❌ Es prohibeixen les trobades de més de 10 persones, les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn i les visites a residències de gent gran. No pensis, no parlis, no et relacionis, no gaudeixis de les amistats, deixa que la gent gran estigui en soledat a las seves residencies privatitzades per morir….

Es permet:

🛍 L’activitat comercial amb cita prèvia. Compra, compra, no respiris…

🍽 L’obertura de bars i restaurants a la meitat de la capacitat a l’interior i amb una distància de 2m a les terrasses. No hi ha perill de contacte, en una plaça sí.

🧒 Les activitats de casals i colònies d’estiu. Els nens no es contagien

📚 L’obertura de biblioteques i museus. cultura morta, llocs per turistes i després a misa.