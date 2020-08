AGENDA de l’ATENEU del 3 al 10 d’Agost

Mail: agracia@riseup.net

Blog: https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/

Twitter: @ALLibGracia

AQUESTA SETMANA DESTAQUEM:

– L’Ateneu està obert de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h

– Dijous 6 – 10:00 a 12:30 h – Jornada de treball al Jardinet amaGAT

– Dissabte 8 – 12:00 h – Vermut PRO-Xarxa d’Aliments de l’Ateneu.

– Els dijous ha començat una nova activitat: de 13:00 a 15:00 “El dinar del Dijous a l’Ateneu”.

– Dilluns, Dimarts, Dimecres i Divendres – 19:00 a 21:00 h – Fem el “Guarnit” de les “NO-festes deSgràcia 2020”

– Aquesta setmana de dilluns a divendres i de 21:00 a 23:00 h: Petem la xerradeta: “Traiem les cadires al carrer”

– Xarxa d’Aliments de l’Ateneu.

Se sigue haciendo el reparto en Ateneu, pasando desde el inicio del reparto en Ateneu de 4 a 12 núcleos habitacionales que supone pasar de 16 a 32 personas. Intentaremos ir ampliando el número en función de nuestras capacidades. Recordamos que detrás de los números y cada persona hay un nombre y una historia personal.

IMPORTANTE: El miércoles 5 de Agosto también se recogerán alimentos frescos.

Las aportaciones de alimentos (como en casi todas las redes que se han formado) han bajado mucho. Toda aportación será bien recibida. Es por este motivo que el sábodo 8 se realiza un vermut en el Ateneu para recaudar fondos para la Xarxa.

– Continua l’Exposició: “Adán. Pinturas 2010-2020”

– Des del 1 d’Abril la Vaga de Lloguers està en marxa i continua. #VagaLloguers #HuelgaAlquileres #RentStrike

– Huelga indefinida de las trabajadoras y trabajadores de Nissan desde el 3 de Mayo. #NissanEnLucha #FuturoParaNissanYA #CajaDeResistenciaNissan

– Continua la campaña exigiendo ¡Papeles para todsx!. #RegularizaciónYa .

AGENDA DE L’ATENEU del 3 al 8 de Juliol

Exposició: “Adán. Pinturas 2010-2020”

Dilluns 3

18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja.

18:00 a 21:00 h – Secretaría de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca Col·lectiva La Malcrià (la biblio de l’Ateneu).

19:00 a 21:00 h – Fem el “Guarnit” de les “NO-festes deSgràcia 2020”

21:00 a 23:00 h – Petem la xerradeta: “Traiem les cadires al carrer”

Dimarts 4

18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja.

19:00 a 21:00 h – Fem el “Guarnit” de les “NO-festes deSgràcia 2020”

21:00 a 23:00 h – Petem la xerradeta: “Traiem les cadires al carrer”

Dimecres 5

18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja.

19:00 a 20:30 h – Classes de Català

19:00 a 21:00 h – Taller de Informática Libre

19:00 a 21:00 h – Fem el “Guarnit” de les “NO-festes deSgràcia 2020”

21:00 a 23:00 h – Petem la xerradeta: “Traiem les cadires al carrer”

Dijous 6

10:00 a 12:30 h – Jornada de treball al Jardinet amaGAT

13:00 a 15:00 h – El dinar a l’Ateneu del dijous

18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja.

19:00 h – Debates entre iguales – 8

21:00 a 23:00 h – Petem la xerradeta: “Traiem les cadires al carrer”

Divendres 7

18:00 a 21:00 – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja, aparells informàtics i material escolar.

19:00 a 21:00 h – Fem el “Guarnit” de les “NO-festes deSgràcia 2020”

Dissabte 8

12:00 h – Vermut PRO-Xarxa d’Aliments de l’Ateneu.

Diumenge 9 – OBERT O NO

Dilluns 10

18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja.

18:00 a 21:00 h – Secretaría de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca Col·lectiva La Malcrià (la biblio de l’Ateneu).

19:00 a 21:00 h – Fem el “Guarnit” de les “NO-festes deSgràcia 2020”

21:00 a 23:00 h – Petem la xerradeta: “Traiem les cadires al carrer”

ACTIVITATS DESTACADES FORA DE CALENDARI

AGOST

Dissabte 15 – 18:30 h – “SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE SÍ” i micro obert. Donde recitar es escuchar.

Diumenge 16 – 19:00h – Cinefórum: «1984», Michael Radford, 1984, 113 min.

Dimecres 19 – 19:00 h – Taller de Astronomía

Dilluns 24 – 19:00 h – Reunió del grup de l’Ateneu: “Agita Gràcia”

Diumenge 30 – 19:00 h – Cine vs Música 1: HEAVY METAL. «This is Spinal Tap», Rob Reiner, 1984, 84 min.

SETEMBRE

Exposició: «A pelo» (fotografíes)

Divendres 4 – 19:00 h. Taller de introducción al anarquismo: 12- «Anarquismo en el siglo XXI. Debate sobre realidad contemporánea». Ultima sesión. (Es va ajornar aquest acte el 26.03.)

Dissabte 5 – 17:00 h – Assemblea General de la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris (UGEL)

Dissabte 12 – 12:00 h – Vermut Antirepressiu

Divendres 18 – 19:30 h – Recital de poesia: «4 Dones, 4 Veus» amb Inés Encuentra, Natalia Carrasco, Solé León i Eva Rojas. Presentació per Antoni Iranzo.

OCTUBRE

Exposició: «Pintures de Antoni Iranzo»