AQUESTA SETMANA DESTAQUEM:

– L’Ateneu està obert de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h

– Els dijous de 13:00 a 15:30 h el “Menjador Popular a l’Ateneu”

– Xarxa d’Aliments de l’Ateneu.

Se sigue haciendo el reparto en Ateneu, pasando desde el inicio del reparto de 4 a 12 núcleos habitacionales que supone pasar de 16 a 32 personas. Intentaremos ir ampliando el número en función de nuestras capacidades. Recordamos que detrás de cada número hay un nombre y una historia personal.

El miércoles 9 de Septiembre también se recogerán alimentos frescos.

Las aportaciones de alimentos (como en casi todas las redes que se han formado) han bajado mucho.

– Continuan les Exposicións: “Adán. Pinturas 2010-2020” i «Otras soledades» (fins el 1 de Setembre)

AGENDA DE L’ATENEU del 31 d’Agost al 7 de Setembre

Dilluns 31

18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja.

18:00 a 21:00 h – Secretaría de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca Col·lectiva La Malcrià (la biblio de l’Ateneu).

Dimarts 1

18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja.

19:00 h – Assemblea de l’Ateneu

Dimecres 2

18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja. AVUI RECOLLIDA D’ALIMENTS FRESCOS.

19:00 h – Taller de Informática Libre

19:00 h – Classes de Català

Dijous 3

13:00 a 15:30 h – Menjador Popular a l’Ateneu

18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja.

18:30 h – Reunió del projecte “Edicions Malcriàs d’Agràcia“ (la no editorial de l’Ateneu)

19:30 h – Debates entre iguales 11

Divendres 4

18:00 a 21:00 – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja, aparells informàtics i material escolar.

19:00 h – Taller de introducción al anarquismo: 12- «Anarquismo en el siglo XXI. Debate sobre realidad contemporánea». Ultima sesión.

Dissabte 5

8:10 h (es queda a Renfe-Passeig de Gràcia) – Excursió: «Altafulla – Platja Waikiki – Tarragona», 14,3 km amb bany. Cal portar esmorçar, dinar i aigua. Organitza: Grup Excursionista de l’Ateneu.

Diumenge 6

12:00 h – Vermut anticarcerari

19:00 h – Cine vs Música 2: HEAVY METAL. «This is Spinal Tap», Rob Reiner, 1984, 84 min.

Dilluns 7

18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja.

18:00 a 21:00 h – Secretaría de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca Col·lectiva La Malcrià (la biblio de l’Ateneu).

ACTIVITATS DESTACADES FORA DE CALENDARI

SETEMBRE

Exposició: «A pelo» (del 10¿? al xx, acte d’Inauguració el 10 de Setembre)

Dimecres 9 – 19:30 h – Presentació del llibre: “Del foc a les brases” de Pep Castells (Lo Diable Gros, 2020), amb Jordi Martí Font i Pep Catells. Organitza: Agita’t Gràcia

Dijous 10 – 19:30 h – Acte d’Inauguració de l’exposició del mes: «A pelo». ¿?

Divendres 11 – 19:00 h – «Poesía en Flames», desde chile Javier Perelta recita. Organitza: Agita’t Gràcia

Dissabte 12 – 12:00 h – Vermut Antirepressiu

GRUPS DE L’ATENEU:

– Grup EXCURSIONISTA – Mail: g.e.ateneu.llibertari.gracia@gmail.com

– Grup de MEMÒRIA HISTÒRICA – Mail: memoriagracia@gmail.com

– Grupo de INFORMÁTICA LIBRE “4 GATOS” – Mail: 4gatos@riseup.net

– Grup d’ANTIPSIQUIATRIA – Mail: xarxaantipsiquiatria@gmail.com

– Grupo DESKANTILLE CIENTÍFICO – Mail: deskantillecientifico@gmail.com

– Grup AGITA‘T GRÀCIA – Mail: agitatagracia@gmail.com