Menú del dinar del dijous 17 de setembre a l’Ateneu.

-Mojete murciano

-Zarangollo de Cieza

– Peres al vi.



El mojete és una amanida freda que es fa (amb diversos noms) per tot el sud est de la península, te la característica que utilitza tomàquet en conserva (de quan no hi havia tomàquet fresc tot l’any).

El Zarangollo es un plat d’origen Sefardi amb verdures del temps, encara que s’ha fixat, sobretot a la capital (on en diuen ensalada murciana que és més fi), en la ceba i el carbassó. El zarangollo de Cieza (la capital de la Vega Alta del Segura) és una varietat local que es fa amb carabassa. Generalment a tots els zarangollos actuals s’afegeix ou (en diferents preparacions) per lligar-lo.

La pera al vi és això, pera al vi, que segons les acadèmies gastronòmiques murcianes és un postra típic murcià.

Hi haurà opció vegana sense ou.



Com podeu veure és un menú monogràfic murcià.

Entre els capitalistes, burgesos i treballadors catalans instal·lats (sobretot els d’Estat Català i ERC) el “murcià” representava al barbar anarquista, no ja l’immigrant afiliat a la CNT, sinó directament de la FAI.

I entre els bàrbars anarquistes, els més bàrbars deien que eren els veïns de la Torrassa.

La Torrassa, un barri insurreccional on es celebraven totes les vagues i “gimnàstiques revolucionaries”, destacable la insurrecció i la proclamació del comunisme llibertari de desembre de 1933, malgrat les reticències i/o oposició dels sector “moderat” (els trentistes).

La insurrecció va ser aixafada per el govern català, però durant la que es van destruir els registres de la propietat.

La Torrassa va ser un barri punter a la vaga de lloguers de 1931, molts no pagaven el lloguer i els desnonaments es feien impossibles mitjançant acció directa contra propietaris i comitives judicials. Els cobradors dels serveis (llum, aigua) sovint eren foragitats a cops de roc.

Segons la premsa de l’època al barri l’anomenaven la “Murcia Chica”, encara que al 1930, sols un 26% procedien de Murcia i Almeria, així corren encara ara les “fake news” que parlaven d’un cartell a la entrada del barri on s’anunciava que allò no era ja Catalunya sinó Espanya o del cotxe pintat, ja passat el juliol del 36, com “Comité Incontrolado de la Torrassa”…

Aquesta visió xenòfoba del barri va convertir-lo en objectiu de batudes i escorcolls massius durant el “regnat” de Miquel Badia a la Policia de la Generalitat i en blanc d’una intensa propaganda contrària a través d’articles a tots els diaris… especialment repulsius els articles de Carles Sentis i els acudits del Be Negre (alguns d’ells de Tisner).

Podem imaginar-nos als membres del Comitè de Defensa de la Barriada menjant un zarangollo mentre esperaven l’inici de l’alçament de 1933 o la revolució social de 1936, el que és improbable és imaginar-los menjant un mar i muntanya o un ànec amb peres…



Més info:

http://localmundial.blogspot.com/2015/05/una-petita-historia-de-collblanc-la.html

https://www.raco.cat/index.php/Plecs/article/view/274780/362801

Comparte esto: Twitter

Facebook

Me gusta esto: Me gusta Cargando... Relacionado