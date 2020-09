AGENDA de l’ATENEU del 14 al 21 de Setembre

Mail: agracia@riseup.net Blog: https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/ Twitter: @ALLibGracia AQUESTA SETMANA DESTAQUEM: - L’Ateneu està obert de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h - Els dijous de 13:00 a 15:30 h el “El Menjador de l’Ateneu” Dimecres 16 – 19:00 h - Reunió del grup de Memòria Històrica Divendres 18 – 19:30 h – Recital de poesia: «4 Dones, 4 Veus» amb Inés Encuentra, Natalia Carrasco, Solé León i Eva Rojas. Presentació per Antoni Iranzo. Diumenge 20 – 18:00 h – Acte d’Inauguració de l’exposició del mes: «A pelo». - Xarxa d’Aliments de l’Ateneu. El miércoles 23 de Septiembre también se recogerán alimentos frescos. AGENDA DE L’ATENEU del 14 al 21 de Setembre Exposició: "A Pelo" (del 9 de Setembre al 14 d’Octubre) Dilluns 14 18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja. 18:00 a 21:00 h – Secretaría de l’Ateneu. 18:30 a 20:30 h – Biblioteca Col·lectiva La Malcrià (la biblio de l’Ateneu). Dimarts 15 18:00 a 21:00 h - SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja. 19:00 h – Assemblea de l’Ateneu Dimecres 16 18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja. 19:00 h – Taller de Informática Libre 19:00 h – Classes de Català 19:00 h - Reunió del grup de Memòria Històrica Dijous 17 13:00 a 15:30 h – El Menjador de l’Ateneu 18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja. 19:30 h – Reunió grup: «Entre Iguales» Divendres 18 18:00 a 21:00 - SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja, aparells informàtics i material escolar. 19:30 h – Recital de poesia: «4 Dones, 4 Veus» amb Inés Encuentra, Natalia Carrasco, Solé León i Eva Rojas. Presentació per Antoni Iranzo. Dissabte 19 – TANCAT O NO Diumenge 20 18:00 h – Acte d’Inauguració de l’exposició del mes: «A pelo». Dilluns 21 18:00 a 21:00 h – SUPORT MUTU – Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i neteja. 18:00 a 21:00 h – Secretaría de l’Ateneu. 18:30 a 20:30 h – Biblioteca Col·lectiva La Malcrià (la biblio de l’Ateneu). GRUPS DE L’ATENEU: - Grup EXCURSIONISTA - Mail: g.e.ateneu.llibertari.gracia@gmail.com - Grup de MEMÒRIA HISTÒRICA - Mail: memoriagracia@gmail.com - Grupo de INFORMÁTICA LIBRE “4 GATOS” - Mail: 4gatos@riseup.net - Grup d’ANTIPSIQUIATRIA - Mail: xarxaantipsiquiatria@gmail.com - Grupo DESKANTILLE CIENTÍFICO – Mail: deskantillecientifico@gmail.com - Grup AGITA‘T GRÀCIA – Mail: agitatagracia@gmail.com - Grupo ENTRE IGUALES CLASSES I TALLERS A L’ATENEU: - Dilluns - 19:00 a 20:30 h – Classes d’Anglès. SE REINICIAN LAS CLASES A PARTIR DEL 21.09. - Dimecres - 19:00 a 20:30 h – Classes d’Esperanto. SE REINICIAN LAS CLASES A PARTIR DEL... - Dimecres - 19:00 a 21:00 h - Taller d’Informàtica Lliure. SE REINICIA EL TALLER A PARTIR DEL 3.09.20