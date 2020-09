Deskantille Cientifico nos propone este fin de semana

– Dissabte 26 – 19:00 h. “Deskantille Científico 3.1” «El Origen de la vida y su busqueda fuera de la Tierra». Video de Carlos Briones.

La recent descoberta de fosfina al planeta Venus, ha obert una nova finestra sobre la possibilitat d’existència de vida fora del planeta Terra. Des de Deskantille Científico aprofitem aquesta descoberta per proposar el passi de la conferència del científic Carlos Briones Llorente sobre l’estat actual de les recerques tant en l’origen de la vida al nostre planeta, com d’aquelles que la busquen en d’altres planetes i llunes del nostre sistema solar. En el fons de la qüestió, la pregunta, encara sense resposta, és la mateixa: com es produeix això que anomenem vida? Què possibilita el pas de la química a la biologia?

-Diumenge 27 – 19:00 h. “Deskantille Científico 3.2.” – «El mundo de las partículas: Desenmascarando lo más pequeño». Video de Alberto Aparici.

De què està feta la matèria? Què és la física de partícules? Des de Deskantille Científico proposem endinsar-nos novament en el món quàntic, on descobrirem líquids per sobre els seus punts d’ebullició; partícules externes als nuclis atòmics; que el protons són partícules compostes i no elementals; què és i quin paper juga l’antimatèria; quantes forces interactuen a la naturalesa; i finalment, què és la teoria quàntica de camps i per què se’ls considera elementals per entendre tot el que veiem i coneixem. Saludos cienti-locos