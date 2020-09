El proper dissabte, 17 d’octubre fem la 35 sortida del Grup Excursionista i segona d’aquest curs. Ens anem a Gavà i fem una ruta circular que suma uns 16Km (comptant el tram dins de la població). El desnivell no és molt gran (el punt més alt està a uns 400m). El punt culminant de la sortida és el castell de l’Eramprunyà que, en principi, veurem externament .El paisatge és bonic, amb roques vermelloses, vistes al castell o al mar. Menys al tram final que fem per una pista paral·lela a la carretera, gairebé tot són corriols i caminets amb vegetació frondosa.Anem amb tren, sortim de Passeig de Gràcia i el viatge fins Gavà dura poquet. Molt econòmic (es pot pagar amb la T10 Causal). Hem quedat a les 8.15 però el tren surt una mica més tard (8.28)Cal portar dinar i esmorzar. Per companyerisme procurarem mantenir distàncies de seguretat. Al tren i quan caminem pel casc urbà de Gavà és obligatori l’ús de mascareta.Ens veiem!!!!

