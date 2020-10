Dinar a l’Ateneu, dijous 22/10/2020.

Menú:

-Amanida de tomàquet amb formatge de cabra.

-Macarrons en salsa de pebrots.

-Postra… ja veurem.



Avui cuinarà l’Enric… si algú vol cuinar un dia que proposi data i menú.

El plat fort de dijous son els macarrons un plat de pasta popular des de finals del XIX. La pasta va ser introduïda a la península a traves dels àrabs (fidawus), els fideus van ser populars a través segles com a pasta de sopa o com fideus a la cassola, dolços o salats.

És curiós que el macarró a Itàlia i altres països es coneix com penne, mentre que els maccheroni son fideus gruixuts amb forat o sense, segurament van ser introduïts per restauradors italians i eren consumits, com és el cas dels canelons, per les elites urbanes. Els macarrons, menjar nutritiu i fàcil de preparar, es van popularitzar ràpidament entre els menestrals i els treballadors “benestants”, les primeres receptes de macarrons que es conserven fan intervenir el forn, cosa que suposa una cuina equipada fora de l’abast de la gent més pobra (la majoria).

Actualment els macarrons (o els espaguetis) sense “sofisticacions”, salsa de sofregit amb verdures diverses i/o algun tipus de carn, son un plat econòmic, proletari i un dels preferits pels nens (que solen saber el que és bo!).

