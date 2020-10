Dinar 5/11/20, menjar mexicà (heterodox) per emportar…

Ensalada de nopales.

Pozole verde

Postre ja es veurà.

Es procurarà que el picant pugui ser autoajustable.

Els nopals son les fulles tendres de les tunes, una cactàcia que aquí anomenem figueres de moro o paleres al Pais Valencià, es mengen crues, cuites i liquades, procedeixen de Mèxic i, encara que aquí no és costum, es poden recol·lectar ja que ningú les aprofita.

El pozole es fa amb un blat de moro especial que s’infla quan es cou (nosaltres afegirem cigrons) i es condimenta amb una salsa de verdures i chiles, es una mena d’escudella que es menja acompanyada de vegetals crus (rave, enciam, cilantre…), és molt semblant a l’escudella de blat de moro escairat que es prepara al nord de Catalunya, sobretot al Berguedà, així que a més dels ingredients sembla que de Mèxic ens va arribar la recepta.

El pozole verde és un plat del nord mexicà, molt típic de Durango, a part del verde hi ha pozole rojo i pozole blanco, tots solen portar carn, però la nostra versió és vegetariana, te volets i altres verdures.



De Durango era en José Doroteo Arango, conegut com a Pancho Villa, un dels icones de la revolució mexicana. En José Doroteo va passar a la il·legalitat als 16 anys desprès de la mort del fill d’un terratinent per la assumpte de la violació d’una germana, primer va ser bandoler, desprès obrer a Chihuahua, pero davant l’assetjament policial torna a l’activitat il·legal com a «cuatrer».

Pancho Villa no es tan apreciat com qui va ser el seu aliat Emiliano Zapata. No era tan guapo i la seva pràctica revolucionaria va ser moltes vegades més brutal i els seus fonaments polítics i socials no tan clars com els de l’Emiliano.

A més Pancho va tenir una vida «privada» d’un masclisme «desaforat», Pancho va tenir al menys 23 casaments reconeguts (molts d’ells celebrats pel civil i per el ritus catòlic) i més de 20 fills, algunes fonts li atribueixen 75 casaments, de fet les vídues de Pancho van constituir un sindicat per reclamar la paga de viudetat, per contra Emiliano Zapata sols te reconegudes 4 companyes (segurament més) i nombrosos fills.

La vida de Pancho te ombres i clarors, brutalitats i detalls tendres, generositat i accions interessades, tota una vida de combatent sols va tenir un moment de calma, un anys (entre 1913 i 1914) en que va ser governador de Chiuaua, va abaixar els preus dels consums (blat, frijoles, farina…) i va proveir de carn a preu reduït al poble amb el bestiar requisats a les hisendes, va engarjolar o foragitar majoristes i comerciants abusius, però el que és commovedor del seu curt període de governació, és l’apertura de 50 escoles, però el detall està en que en aquells moments aprofitava el temps lliure per aprendre a llegir i a escriure («Yo prefiero pagar primero a un maestro y después a un general»)… no ho va aconseguir!, en poc temps va tornar a la lluita armada, es diu que de la nombrosa patuleia de fills va procurar que estudiessin i fins i tot alguns van ser enviats, ja grans, als EUA.

Els governs de l’estat van anar incomplint els acords i allunyat-se de les reivindicacions populars i Villa (i els altres revolucionaris) van anar de revolta enrevolta, però l’exercit estatal estava cada cop més preparat donat el recolzament dels EUA i els subministraments tecnològics que els facilitaven (artilleria moderna, morters, metralladores, filats de pues, focus…) i les derrotes es succeïen, en aquest marc una força villista assalta la vila de Columbus (un poble dels EUA fronterer). Això fou la excusa per una invasió de 15.000 soldats amb tots els mitjans tecnològics (un assaig de la guerra mundial) sota la direcció del general Pershing (que fou el cap de les forces dels EUA a la gran guerra del 14), però Villa va tornar als seus orígens guerrillers infringint derrotes petites i grans a l’exercit invasor fins la seva retirada, de llavors hi ha un corrido:

En Columbus quema y pilla

Pershing lo viene a buscar

el Tigre se vuelve ardilla

y no lo puede encontrar…

Mi general Pancho Villa, le venimos a cantar…

Malgrat la seva rendició i integració al sistema, les actuacions de l’estat contra el poble els va fer témer que Pancho s’alcés de nou en armes, ja havien assassinat a Emiliano, i el juliol de 1923 van emboscar a Villa, amb el suport tècnic d’agents dels EUA, que no perdonaven, no ja l’atac a Columbus, sinó el fracàs de l’expedició punitiva, Pancho va rebre 13 trets (de 150 disparats)… el cos de Pancho va ser profanat i decapitat, el seu cap sembla que va ser adquirit per el magnat nord-americà William Randolph Hearst per 5.000 dòlars.

Pancho Villa, masclista, violent, brutal, però també generós… resultat i «víctima» d’una societat més masclista, mes violenta i més brutal que no pas ell.

No ens és difícil imaginar a Pancho a les muntanyes de Chihuahua o Durango, menjant nopales i un pozole, mentre preparaven una emboscada a les tropes federals o la dels invasor dels EUA.

TIERRA Y LIBERTAT