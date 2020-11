TALLER D’INTRODUCCIÓ A L’OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA “NO VEO A NINGÚN DIOS AQUÍ ARRIBA”.

eskantille Científico organitza un Taller d’Introducció a l’Observació Astronòmica amb l’objectiu d’entendre què veiem quan mirem al cel, i el per què se’ns presenten d’aquesta manera els diferents astres que podem visualitzar des de la Terra. El Taller constarà de quatre sessions, en les quals es proporcionarà els elements teòrics i pràctics d’iniciació tant a l’astronomia com a l’observació del cel nocturn. Elements que ens hauran de servir per a un millor ús pràctic del telescopi per a tots/es els/les qui vulgueu participar a la II Sortida d’Observació Astronòmica a Tornafort, programada per al cap de setmana del 16 al 18 de juliol de 2021.

El Taller també inclourà una exposició de fotografia nocturna a l’Ateneu cap al mes d’abril, i que trobarà continuïtat a la mateixa sortida a Tornafort amb un Taller de fotografia nocturna per a tots/es aquells/es interessats/des en iniciar-se en aquest camp de la fotografia.

La primera Sessió del Taller, sota el títol “Per no perdre el Nord”, tindrà lloc aquest divendres 27 de novembre, a l’Ateneu Llibertari de Gràcia.