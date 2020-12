MENÚ DEL DINAR VEGETARIÀ DEL DIJOUS DIA 10/12/20A l’Ateneu a partir de les 13:30.

-Amanida

-Pasta a la Carbonara

-Fruita.

Els plats de pasta formen part de la gastronomia popular en tot el mediterrani, van ser una aportació dels “invasors” àrabs que, a part de les importantíssimes relacions comercials van controlar Sicília durant mes de 240 anys, i Bari durant alguns decennis.

La pasta igual que ara, va ser un recurs alimentari per les classes populars, encara que posteriorment les receptes del poble treballador van ser sofisticades i enriquides (fent-se més cares), a les receptes s’afegeixen molts ingredients, bàsicament verdures que les fan més equilibrades.

La pasta és un element tan versàtil i nutritiu (malgrat que l’abús pot ser molt perniciós) que s’ha estès per tot el mon adaptant-se a cada lloc i a cada economia.

La recepta de la carbonara te un origen molt humil, hi ha diverses versions, però la mes probable és que era un menjar lligat a l’activitat dels carboners del Laci, un treball que necessita (o necessitava) molta atenció, era una recepta ràpida que barrejava ous i formatge amb pasta.

La recepta va ser adoptada com pròpia de Roma i es va anar «sofisticant», la carn de porc va ocupar un paper cada cop més important, s’afegien espècies (el pebre), desprès es va expandir per tot el mon (és un tret característic de la cuina italiana expandir-se), diuen que els soldats americans de la segona guerra mundial van ajudar a la seva expansió i van afegir el beicon, posteriorment es va incorporar la crema de llet.

Tenim doncs una recepta popular, universalitzada i adaptada a cada lloc, hi ha versions senzilles, properes a la dels orígens, amb ingredients locals i altres més sofisticades… fins i tot molt sofisticades, com la que us proposarem nosaltres.

SALUT I ANARQUIA!!, I BON PROFIT!!