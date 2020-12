EN EL CINE AÚN HABÍA TERRAS INCOGNITAS.

Eugenio Castro

El interés, sumado al gusto, de ver una película como Noche de vino tinto por primera vez, y

casi sesenta años después de su realización, al igual que forma parte de una querencia

particular, lo hace también por la sociología autóctona que retrata, marginalmente expuesta

en la cinematografía de la época, lo que sirve para zambullirse en una zona de la antropología

cinematográfica interpretada por una juventud que, asimismo, exhibe unas conductas

mentales, unos hábitos diarios, un pensamiento reveladores de lo que estaba

fundamentalmente sepultado por el oscurantismo cultural del nacional-catolicismo.

Pero esto no es lo más relevante hoy, después de todo, ya que la mirada que uno dirige a esta

película y la que ella regala quieren cerrarse y mimetizarse con el pasillo claroscuro que el film

abre a lo largo de todo su metraje.



Al respecto -ya que lo determinan sus protagonistas- no quiero encontrar una vía de escape y

sí permanecer en la persistente concentración que representa el deambular por la ciudad de

Barcelona durante una sola noche.

Una sola noche que podría ser tantas otras noches, o ella sola la noche absoluta. Dos seres que

podrían ser tantos otros en tanto imagen de un periodo de la vida (la juventud) donde, como

ya he escrito con anterioridad, muchos nos hemos sentido los más bellos y los más

monstruosos, oscilando entre la gracia y la condena, pues ¿cómo podría ser de otro modo

cuando en ese periodo el asalto a los cielos de la vida pone en juego hasta el mismo instinto de

conservación? Me repito, irremediablemente, aunque no consigo ver el modo de no hacerlo ya

que Noche de vino tinto trae de nuevo a un primer plano la experiencia vital y existencial que

corrobora lo dicho por algún sabio, y que yo reduzco: “… una fe incondicional en el genio de la

juventud” (Breton).

¡Y cómo brota ese genio de las contrariedades!, para no parecer exagerado; y, sin serlo, de los

profundos desfallecimientos en esencia sentimentales, aunque no solamente. Y sin embargo,

incluso bajo esa influencia desgraciada, cabe la reinvención, o al menos el intento de llevarla a

cabo, porque de ella, quizá, dependa que la vida siga en pie.

Es muy conmovedor asistir al mapa del mundo que trazan Ella y Él, el mapa del mundo

concentrado en unas pocas calles, en las tascas, en las “residencias para el amor”, en los

tablaos, en los cafés. Insisto en lo del mundo ya que uno de los rasgos más destacables de esta

película lo identifica la capacidad de Nunes para condensar en estos dos seres una

sentimentalidad que une lo particular a lo universal. Pues ¿quién no se reconoce en ellos y en

unas circunstancias las cuales, sí, tienen sus variaciones, aunque en lo esencial contienen lo

más profundo de la consternación y la esperanza? Y que esto pase en Barcelona o en Bangkok

es concebible, pues cada noche tiene a sus pequeños y grandes desconsolados auxiliándose e

incluso amándose, en cualquier latitud.

De entrada, el encuentro ha tenido lugar. El encuentro que reúne el trastorno del hábito, sea

este más o menos cultivado. El encuentro es el vehículo, o sea, no tanto lo que será como lo

que ya está siendo. Aunque esto resulte vago, me parece que no impide distinguir en ello el

verdadero calado por el que las vidas de sus actores aumentan su ilusión. Y darse a ella sin

aguardar por la recompensa, y ni siquiera dar crédito a la compensación psicológica. El

encantamiento momentáneo, en medio del desánimo, es la savia, y hay que dejarlo fluir sin

condiciones. O bien interpelando a aquellas en cuanto brotan con la espontaneidad de lo que,

aun pronunciándolo, no se sabe, es decir, no se tiene conciencia de su aparición. Pueden

brotar, pero nada más que como actos reflejos, los cuales hay que disolver con una inteligencia

inmediata y sensible.

De todo esto la película está nutrida, para lo que hacía falta, inexcusablemente, que las

palabras ocuparan su lugar y ejercieran su dominio. Tienen un enorme atractivo, por lo tanto,

los diálogos entre Él y Ella. Resultaría ocioso, por tanto, sospechar de esas conversaciones, que

en su autenticidad se nutren de lo grave, lo superfluo, lo brillante, la ironía, lo naíf, el ingenio,

la poesía. ¿Es demasiado nombrar tantos lugares comunes que, me parece, llegan en no pocas

ocasiones a deshacerse, merced a las propias palabras y su maridaje con los gestos -que, a mí

juicio, son encandiladores- considerando los grados de esta virtud?

Las palabras intercambiadas son, no en vano, lo que conduce a la liturgia profana del vino.

Cualquiera puede pensar que es al revés. No me opondré, desde luego. Aunque mantendré

que son aquellas las que, de hecho, recorren el aire y el espacio y se depositan en Él y Ella, y

que así comienza la ceremonia del errar. Son dos, por tanto, los rituales, y ambos se sostienen

como experiencia de ebriedad. Esta experiencia se sucede sin cesar y es en ella que la soledad

de los dos seres adquiere consuelo; ebriedad en términos de intoxicación etílica -la cual es

progresiva- y ebriedad en el sentido más amplio de elevación poética, pues es un estado

poético el que emerge paulatinamente y va consolidándose a medida que la noche se ahonda,

y Ella y Él bajan a sus profundidades, tanto espaciales como mentales, pues las sentimentales

permanecen suspendidas, esto es separadas en cada uno de sus personales “fracasos”.

El espíritu de la época que gravita en Noche de vino tinto no puede reducirse a un contexto

cultural y socio-político específico. Una cierta atmósfera socio-político-cultural, sí. Pero su

cronología no es fija. Su cualidad moviente no es progresiva, pero es aún mucho menos

alambicada o temporal. El retrato de una humanidad que -se dice- está desorientada, es

inmadura, “propio de la edad”, trasciende su tiempo ya que enlaza con un “desarreglo de los

sentidos” y de las emociones reconocible a lo largo de la vida de los hombres y mujeres al

menos desde el comienzo del Movimiento Romántico. Y ese doble desarreglo es consustancial

al proceso de transformación sin la cual un individuo entrado en la veintena padecería de

súbito un envejecimiento atroz, enajenando todo proceso intermedio.

Esto no es lo que les sucede a Ella y Él, que, gozando de los tormentos propios de la juventud,

no dependen de ninguna y estúpida madurez para adquirir conciencia de lo que es ya un

bautismo de pasiones tristes. Pero, eso sí, estas no son más que las compañeras irrefutables

de una agitación vital irreducible a lo circunstancial. Y su gobierno tiene la duración de un

itinerario metamórfico como el que describen el amar, el pensar, la embriaguez, en tanto que

actos destinados a conjurar la desdicha inducida y delegada.

Culminar el itinerario con los gestos simbólicos de la muerte y el velatorio, el dormir, la

resurrección, el vómito y de nuevo el tránsito a través de la veladura es subrayar los gestos de

la repetición para que el ritual de la vida vuelva a ser retomado: después del rito de paso y la

ebriedad consustancial, el desconcierto es el primer norte, a la espera, quizá, de una

reconstitución cardinal.