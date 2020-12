Benvingudes a l’exposició amb motiu del 10è Festival Internacional de Cine Nunes, que celebrem a l’Ateneu Llibertari de Gràcia del 15 al 19 de desembre del 2020. Heus ací fotografies dels deu anys de Festival, per Jordi Torrell i Deborah, que presenten les dues primeres edicions als Centre Cívic Urgell, les tres següents als cinemes Girona, tres més a la Cinètika, i la de l’any passat a l’Ateneu Llibertari de Gràcia, on repetim aquest any. També trobareu cartells de les pel·lícules de José María Nunes, penjats al sostre de l’entrada, de films amb actors cèlebres de l’Escola de Barcelona com “Noche de vino tinto” (1966) i “Biotaxia” (1968), del film “Gritos… a ritmo fuerte” (1984), que projectarem a la clausura del Festival, i de “Amig@gima” (2000).

