GRUP D’ESPERANTO DE L’ATENEU Esperanto-grupo de la Liberecana Ateneo de Gracia.

lasses – Dijous de 18:30 h a 19:30 h

Xerrades esperantistes – Dijous de 19:30 a 20:30 h

Això és un recordatori sobre el curs que fem el grup d’esperanto els dijous a les 18.30h.

Com sabeu, està estructurat en dues parts. A la primera, la profe ensenya la llengua a partir del mètode basat en el llibre La Teorio Nakamura. La segona comença a les 19.30h i tracta temes diversos d’història i cultura. Enguany hem tractat els següents temes:

16.09.2021 – 1. Bases històriques de la relació entre anarquisme i llengua internacional, des dels socialistes utòpics fins a la fundació de la CNT, passant per la primera internacional, Proudhon, Tolstoi, Pi i Margall, Reclus, Verne, Malatesta…

23.09.2021 – 2. La columna Antaŭen (o Endavant). Una desconeguda centuria esperantista, organitzada per la secció d’esperanto de la FAI va sortir de Barcelona el setembre de 1936 cap al Front d’Aragó. Va existir de veritat? Mite o realitat?

30.09.2021 – 3. L’esperanto als països comunistes de l’Europa Central i de l’Est. Entre 1953 i 1989, a Bulgària, Polònia, Hongria i Txecoslovàquia, el moviment social més important va ser l’esperantista. En vam analitzar els perquès i també els perquès de la davallada posterior.

7.10.2021 – 4. L’esperanto té ideologia?. Hem parlat de la fuga d’Ezkaba, organitzada en esperanto, de 795 republicans el 22 de maig de 1938. També d’un brigadista comunista romanès, de dos germans gallecs assassinats el 1936 (Os Ineses, un anarquista i un socialista) i d’un antifeixista italià que va sobreviure a Dachau.

Les dues sessions estan d’alguna manera relacionades, però tenen un funcionament independent. Hi ha persones que participen a la primera i no a la segona, i d’altres a qui els interessa la història, però no tenen temps per a la llengua i per tant, venen a les 19.30h. Evidentment, la participació és oberta a qui vulgui venir. Pel que fa a les properes sessions, tractarem els següents temes:

14.20.2021 – 5. Ivo Lapenna. L’esperantista més rellevant entre 1945 i 1975 va ser aquest croat, partisà amic de Tito, i posteriorment anticomunista, que essent el president de l’Associació Mundial d’Esperanto, el 1954 va aconseguir molt hàbilment a Montevideo que la UNESCO recomanès l’aprenentatge de la llengua internacional.

21.10.2021 – 6. Esperantistes nazis. Retomant la relació entre l’esperanto i les ideologies, presentem uns quants casos (excepcionals?) d’esperantistes d’extrema dreta, com el fundador del primer partit nazi a Holanda o diversos esperantistes franquistes. Com s’explica això? Per què un nazi decideix aprendre esperanto?

28.10.2021 – 7. Esperanto i pacifisme. Probablement, si hi ha algun moviment social que s’ha vinculat directament amb l’esperanto és el pacifista. Analitzarem fins a quin punt això és així i si històricament hi ha hagut una evolució. Avui dia aquesta relació segueix existint?

04.11.2021 – 8. Esperantistes justos entre les nacions. A Budapest, Praga, Vilnius… coneixem casos d’homes i dones excepcionals que van arriscar-ho tot per salvar la vida de molts jueus perseguits pels nazis. Alguns d’ells, amb històries fascinants, eren esperantistes. És casualitat?

Si teniu dubtes o curiositat pel que fem, ja sabeu on som.