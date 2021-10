información sobre actos solidarios en el Ateneu.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES ACTIVITATS SOLIDÀRIES A L’ATENEU

LLIBERTARI DE GRÀCIA ENTRE EL 1/1/21 I EL 30/7/21:

Ja vàrem fer un primer informe de març a desembre de 2020, en aquest període es

varen recollir i donar a col·lectius i processos antirepresius un total de 1.083€.

Enguany, del gener a octubre s’han fet un total de 25 activitats dirigides a lluites de

barri, de l’habitatge, de emigrants, de països en lluita i, sobretot anticarceràries.

En total aquestes 25 activitats han recollit 3.637€ (inclosos 4 dinars que es va dir

que serien per els presos del 27F, per tant, de fet han estat 29 activitats), aquesta

xifra no inclou els 10€ de l’Ateneu que cada 2 setmanes es dediquen a adquirir

menjar fres per la Xarxa (més o menys han estat uns 190€), quedant encara uns 3

mesos per acabar l’any, hem augmentat les aportacions solidàries en un 235%.

Destaca l’apartat anticarcerari amb 1.373€ , el suport a lluites dels emigrants amb

765€, l’antirrepressiu (detencions i altres derivats de l’actuació repressiva de

l’estat, per les mares emigrants amb els fills segrestats per la DGAIA, o un cas de

transfòbia) amb 663€, la resta es distribueix en diversos projectes com Riseup,

Desenruna, l’hort de Ca la Trava, la Xarxa de la Trini, el Sindicat de l’Habitatge de

Gràcia i la Travessia Zapatista, en total 872€.

És de destacar que l’activitat de rap (tres actes) que ha estat la que ha aportat una

quantitat més gran, 600€, els han destinat a suport anticarcerari als presos del

27F.

Pot semblar que en aquest informe estem fent una cosa semblant a mercantilisme,

però la SOLIDARITAT SI NO ES MATERIALITZA SONS SOLS PARAULES. La

solidaritat no ha estat sols “dinerària”, també ha estat en espècies, per exemple al

Sindicat d’Habitatge se’ls va portar el dinar del primer dia de l’ocupació de l’edifici

del carrer Nàpols, i hi ha també el material recollit per l’acampada de Gorg que no

es pot comptabilitzar. I finalment, i també molt important, la visibilització de tot un

seguit de lluites i situacions d’opressió.

Espero no haver-me deixat res.

SALUT I ALEGRIA!!

