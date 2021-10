Mail: agracia@riseup.net

Blog: https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/

Twitter: @ALLibGracia

Telegram: t.me/allgracia

AQUESTA SETMANA DESTAQUEM:

– L’Ateneu està obert de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h

– Xarxa d’Aliments de l’Ateneu, de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h. Recollida d’aliments no peribles, productes d’higiene i netega.

– Informacions sobre els actes solidaris a l’Ateneu Gener-Set 2021. https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/2021/10/13/informacion-sobre-actos-solidarios-en-el-ateneu/

– Grup d’Esperanto de l’Ateneu. Informació sobre el grup: https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/2021/10/13/grup-desperanto-de-lateneu-esperanto-grupo-de-la-liberecana-ateneo-de-gracia/

AGENDA DE L’ATENEU del 18 al 25 d’Octubre

Exposició: «Free Leonard Peltier, ¡45 años preso!» (del 28 de Setembre al 27 d’Octubre)

Dilluns 18

18:00 a 21:00 h – Secretaría de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca Col·lectiva La Malcrià

19:00 a 20:30h – Classes d’Anglés

Dimarts 19

19:00 h – Charla sobra la situación del ferrocarril y las íltimas huelgas. Con C.G.T. – Ferroviarios

Dimecres 20

19:00 h a 20:30 h – Taller d’Informàtica Lliure

Dijous 21

13:30 a 15:30 h – El dinar de l’Ateneu del dijous. Menú: Ensalada, llenties amb verdures i de postres: sorpresa!

18:30 h – Clases de Esperanto

19:30 h- Tertulia esperantista. 6. Esperantistes nazis. Retomant la relació entre l’esperanto i les ideologies, presentem uns quants casos (excepcionals?) d’esperantistes d’extrema dreta, com el fundador del primer partit nazi a Holanda o diversos esperantistes franquistes. Com s’explica això? Per què un nazi decideix aprendre esperanto?

19:30 h – Acte sobre les revoltes de les places Tahir, 15M, Occupy Wall Street…

Divendres 22

19:00 h – Presentació del llibre: «Ecos y pasos perdidos de Juan García Oliver» amb el seu autor Agustí Guillamón (Calumnia, 2021).

Dissabte 23

11:30 h – Ajedrez en la plaza y ludopatías varias.

Diumenge 24 – TANCAT O NO

Dilluns 25

18:00 a 21:00 h – Secretaría de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca Col·lectiva La Malcrià

19:00 a 20:30h – Classes d’Anglés

GRUPS DE L’ATENEU:

– Grup EXCURSIONISTA – Mail: g.e.ateneu.llibertari.gracia@gmail.com – Aquest grup esta adherit a la UGEL (Unió de Grups Excursionistes Llibertaris).

– Grup de MEMÒRIA HISTÒRICA – Mail: memoriagracia@gmail.com

– Grupo de INFORMÁTICA LIBRE “4 GATOS +ó-”

Mail: 4gatos@riseup.net

– Grupo DESKANTILLE CIENTÍFICO – Mail: deskantillecientifico@gmail.com

PROJECTES I ALTRES A L’ATENEU:

– BIBLIOTECA COL·LECTIVA LA MALCRIÀ – La Biblioteca de l’Ateneu

– EDICIONS MALCRIÀS D’AGRÀCIA – La no Editorial de l’Ateneu.

– La XARXA D’ALIMENTS de l’Ateneu

– El MENJADOR a l’Ateneu del dijous. De 13:30 a 15:30 h.

– LA REVISTA: «ⒶGràcia, una veu llibertaria des de Gràcia»

– SALA D’EXPOSICIONS

CLASSES I TALLERS A L’ATENEU:

– Dilluns – 19:00 a 20:30 h – Classes d’Anglès

– Dimecres -19:00 h a 20:30 h – Taller ‘Informàtica Lliure – Mail: 4gatos@riseup.net

– Dijous – 18:30 h – Classes d’Esperanto

ACTES PERIÓDICS I CICLES A L’ATENEU

– 3er Dissabte de cada mes – “SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde recitar es escuchar.

– 3er Diumenge de cada mes: – CineFòrum: Cicle de Cinenema Argentí

****************************

ACTIVITATS DESTACADES FORA DE CALENDARI

OCTUBRE

Exposició: «Free Leonard Peltier. 45 años preso!!» (del 28 de Setembre al 27 d’Octubre)

– Dissabte 30 – 12:00 h – Vermut solidari amb el company Xelj presentació de la «Guia Antirepresisva» de la F.A.C.. Organitza: F.A.C. (Federació Anarquista de Catalunya).

– Dissabte 30 – 17:30 h – ¡¡¡¡Homenage y recuerdos al Albertus!!!

NOVEMBRE

Exposició: «Fotografías» de Zapico (del 28 d’Octubre al xx de Novembre)

–Dissabte 6 – 8:40 h (es queda a l’estació de Rodalies Pg de Gràcia) – Excursio boletaire. De Figueró a Sant Martí de Centelles. 9,50 km, desnivell +445m/-442m. Organitza: Grup Excursionista de l’Ateneu (adherit a la UGEL-Unió de Grups Excursionistes Llibertaris).