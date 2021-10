DAVANT DEL SEU FUNCIONAMENT A BASE DE MORT, AFIRMEM LA VIDA! 

El passat 18 d’octubre farà dos anys que els mossos d’esquadra, en el context de la vaga general del 2019, van disparar a curta distància un projectil de foam al cap d’una companya nostra. Han passat dos anys i per diferents raons no vam fer públic el que va succeir. Pensem, no obstant això, que ara és el moment de parlar sobre aquest fet que la va deixar greument ferida. El tret va causar un traumatisme cranioencefàlic molt greu i una hemorràgia interna, a banda que ha acabat perdent l’oïda d’una orella i pateix d’un diagnòstic d’epilèpsia crònic.

Per aquesta raó, hem decidit llençar un comunicat i un vídeo explicant el cas.

El capitalisme es manté amb violència i morts.

Nosaltres continuem lluitant per la vida!

Per la vida de totes/is! ✊✊✊

Link vídeo https://www.youtube.com/watch?v=3n-nltEH4nY

Link comunicat escrit (https://18oct2019.noblogs.org/post/2021/10/24/comunicat/)