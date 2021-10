Ahir va fer 25 anys del desallotjament extremadament violent del Cinema Princesa, okupat per l’Assemblea d’Okupes de BCN i q es va convertir en un dls símbols d’aquesta ciutat rebel.

Prop d’uns 200 antiavalots de la PN, dos helicòpters, centenars de pilotes de goma i pots de fum, contra 48 okupes i els nostres somnis de llibertat! Despres de tres hores d’enfrontaments van aconseguir assaltar el Princesa. A la nit una mani per denunciar la violència policial, va acabar en una batalla campal i el centre de Barcelona col·lapsat entre flames de ràbia. Tres setmanes després escrivíem Desalojos son Disturbios! Avui, la lluita continua! Patata, allà a on siguis, ens tornarem a trobar!!

Ayer hace 25 años del desalojo extremadamente violento del Cine Princesa, okupado por la Assemblea de Okupes de BCN y q se convirtió en un de los símbolos de esta ciudad rebelde.

Cerca de unos 200 antidisturbios de la PN, dos helicópteros, cientos de pelotas de goma y botes de humo, contra 48 okupas y nuestros sueños de libertad! Después de tres horas de enfrentamientos lograron asaltar el Princesa. Por la noche una mani para denunciar la violencia policial, terminó en una batalla campal y el centro de Barcelona colapsado. Tres semanas después escribíamos Desalojos son Disturbios! Hoy, la lucha continúa!

