Contra el cotxe, elèctric o fòssil.

L’automòbil representa no sols un indicador de l’estatus dins la societat tecnoindustrial i de consum, sinó també un dels seus pilars materials (a la UE suposa al voltant del 6% del PIB i 12 milions de llocs de treball directes i indirectes).

Al mon hi han 1.420 milions de vehicles que provoquen cada any la mort de 1,3 milions de persones (la major part d’elles joves i nens) i molts milers més derivades de la contaminació. Son també responsables de la emissió d’un terç dels gasos d’efecte hivernacle.

És tan evident la nocivitat de l’automòbil que, malgrat la resistència del lobby automobilístic (fabricats, venedors, usuaris…) emergeix cada cop més una “alternativa”, el cotxe elèctric, “alternativa” “neta” “moderna” i “smart”: el vehicle elèctric.

El vehicle elèctric no és tan “net” com ens el presenten, necessita extreure quantitats ingents de minerals de països del sud, i és tan smart com significat vulguem donar a la paraula (és un dels temes a tractar en el Smart City Expo World Congress que es celebra del 16 al 18 de novembre a Barcelona), la pregunta que no ens volen fer és perquè en serveix el vehicle, per moure’ns?, per anar a treballar?, per anar a consumir?…

