Resposta a la fake news de BTV sobre l’Ateneu

En referència a la notícia que Vostès publiquen el passat 6 de novembre amb el títol de «Queixes veïnals a Gràcia per soroll i actes incívics de nit als Jardins de Manuel Torrente» a on es relaciona a l’Ateneu Llibertari de Gràcia amb tipografia ressaltada, i que s’acompanya amb un vídeo i comentaris en Twitter, de Cristina Sáez, companya seva de professió; hem de dir que:

L’Ateneu Llibertari de Gràcia va demanar, com a Associació Cultural que és, permís al Districte de Gràcia per a fer un homenatge a un soci mort fa uns mesos, tècnic de so. L’Ateneu no «es dedica a organitzar festes i concerts», som una associació cultural amb interès social. Organitzem infinitat d’activitats culturals i també actes solidaris per a col·lectius que necessiten ajuda. Oferim una CULTURA oberta, participativa i gratuïta. Per a nosaltres asseure’s en el sofà per a veure sèries o pel·lícules en Netflix no és cultura, en tot cas és consum de «productes culturals». Qualsevol que tingui l’interès per saber la veritat i no escampar la bola té la nostra Agenda per a comprovar-ho. Clar que es fa alguna celebració, perquè considerem que un acte lúdic també serveix per a l’equilibri psicològic de les persones.

La notícia de BTV, des del nostre punt de vista, és una barreja maldestra de tòpics, que d’altra banda s’utilitzen generalment per a criminalitzar al jovent. Fer-se ressò d’opinions no contrastades i parlar de festes cada cap de setmana, de soroll, orins, etc. i relacionar-ho amb l’Ateneu ens fa mal perquè ens criminalitza. Crear alarma social des de les xarxes o mitjans, i més sense fonaments, és nociu i molt perillós. El mateix tuit de la «generadora» de la «notícia», la periodista Cristina Sáez, finalitza amb la dràstica aportació d’algú que s’apunta a opinar: «Escopeta de balins i tots a dormir».

Cristina Saéz a partir d’un vídeo sense contextualitzar i unes acusacions sense fonament, crea en el Twitter una «fake news», com veu que no té el ressò que esperava els etiqueta i Vostès àvids de continguts locals, eleven això al rang de «notícia», sempre hi ha una veïna amiga que es queixi de «sorolls». Després la cosa no acaba aquí, TOTBarcelona reprodueix «la seva notícia» i ja utilitza el terme de «conflicte» i el relaciona amb el cas d’altres jardins on fins i tot s’han trobat xeringues. Quina barbaritat! Que fàcil és carregar-se la imatge de l’Ateneu!

Ateneu llibertari de Gràcia