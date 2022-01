Recull d’actes a l’Ateneu Setembre a Desembre 2021

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }em { font-style: italic }a:visited { color: #800080; text-decoration: underline }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }strong { font-weight: bold }

ACTES A L’ATENEU LLIBERTARI DE GRÀCIASetembre 2021 – Desembre 2021 SETEMBRE Exposició: “Arte desde la prisión” (del 2 al 28 de Setembre) – Dissabte 3 – Fuck New Order Vol 3. Concerts: Solo Jhon, Lazar, Black Owl, Beone. Asma Ramírez, Jordan, SamuelYPunto, Puro Veneno, Arcore, Nina Blood, Matick, Azul Urano, Licow Lyrics y micro libre. Sesión por DJ Wayky. C harla sobre las perdidas de libertades por el COVID-19. Beneficios para anarquistas preses – Divendres 10– Projecció del videoart «It/They» i col·loqui amb Gari Batet i Carlos Pina- Diumenge 12 – Cinefòrum. Cicle de cinema argentí 1. «Bolivia» (Israel Adrián Caetano, 2001) – Dijous 16 – Presentació del llibre “Nunca es tarde para hablar: Sobrevivientes del abuso sexual infantil” – Divendres 17 – Presentació del llibre «La vieja cárcel de la calle Amalia» amb la seva autora Elsa Plaza- Dissabte 18 – Passejada contra els aeroports a la zona del delta afectada per l’ampliació.- Dissabte 18 – Acte en record a la nostra companya Rosa Baraibar- Diumenge 19 – 19:00 Cicle de cinema argentí 2: «¿Qué puede un cuerpo?» (Cesar Gonzalez , 2014) – Dimecres 22 – Presentació del llibre «ACCIÓ DIRECTA, CRÒNICA POLÍTICA D’UNA LLUITA ARMADA» amb el seu autor Jann-Marc Rouillan – Dissabte 25 – JORNADA ANTICARCERARIA. 13:00h – Taller de Carteig a presxs // 15:00h – Dinar // 16:30h – Xerrada amb ex presxs i Families de presos a Cat. // 18:00h – Acte cloenda de la exposició d’art a càrrec d’un ex pres del regim FIES i passede videos OCTUBRE Exposició: «Free Leonard Peltier. 45 años preso!!» (del 28 de Setembre al 27 d’Octubre) – Divendres 1 – Presentació del disc i concert de blues de Leo Cayuela – Dissabte 2 – Jornada contra la Transfobia i la Represió. Vermut i Explicació del cas. Dinar, MarikarmenFree: Petardeo o barbarie. – Diumenge 3 – Cinefòrum. Cicle de cinema argentí 3. «La cena blanca de Rominia». Francisco Rixzzi y Hernán Martí, 2017, 85 min, Documental. – Divendres 8 – Presentació del documental: «Els últims passos de Ramon Vila i Capadevila (Caracremada)» de Oriol Segon. Organitza: Grup de Memòria Històrica de l’Ateneu – Divendres 15 – Presentació del llibre: «La anarquía explicada a las niños» de José Antonio Emmanuel (1931). Ed: Zorro Rojo, 2020. – Dissabte 16 – “SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde recitar es escuchar. – Diumenge 17 – Cinefòrum. Cicle de cinema argentí 4. «Sere millones». Omar Neri, Mónica Simoncini y Fernado Krichmar., 2013, 103 min. Documental. – Dimarts 19 – Charla sobra la situación del ferrocarril y las últimas huelgas. Con C.G.T. – Ferroviarios – Dijous 21 – Acte sobre les revoltes de les places Tahir, 15M, Occupy Wall Street… – Divendres 22 – Presentació del llibre: «Ecos y pasos perdidos de Juan García Oliver» amb el seu autor Agustí Guillamón (Calumnia, 2021). Organitza: Grup de Memòria Històrica de l’Ateneu – Dissabte 23 – Ajedrez en la plaza y ludopatías varias. – Dissabte 30 – Vermut solidari amb el company Xelj presentació de la «Guia Antirepresisva» de la F.A.C.. Organitza: F.A.C. (Federació Anarquista de Catalunya). – Dissabte 30 – Acte en record del nostre company Albertus NOVEMBREExposició: «Fotografías de Felipe Zapico» (del 3 al 30 de Novembre) – Dijous 4 – Inauguració de l’exposició «Fotofrafías» de Zapico- Dissabte 6 – Excursio boletaire. De Figueró a Sant Martí de Centelles. 9,50 km, desnivell +445m/-442m. Organitza: Grup Excursionista de l’Ateneu (adherit a la UGEL-Unió de Grups Excursionistes Llibertaris). – Divendres 12 – Presentació del llibre: « El futuro de la Mistelera: historias del tráfico de absenta. Las viperinas aventuras y desventuras del Reverendo Juanito Delcopón, cantadas por orden del Muy Benemérito Sgto Peláez .» de Nico y ToniNo. – Dissabte 13 – Vermut solidario «Mariposa Power» – Dimarts 17 – JORNADES CONTRA L’EXTRACTIVISME. Acte sobre el cotxe elèctric – Divendres 19 – Presentació del llibre «Puto país. España 1995-2020. Del neofranquismo al virus de la corona, de un bicho a otro bicho» dels tres de Palafrugell, de tota la vida. – Dijous 18 – Merienda Solidaria PRO-Zapatistas. Organiza: Feminismo comunitario. – Dissabte 20 – Acto PRO Assemblea Llibertaria de Gràcia – Dissabte 20 – “SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde recitar es escuchar. – Divendres 26 – Presentació del llibre «Puerta a ningún sitio» con sus autoras Isabel Pellejero Usón y Edursr Musulén Palet – Dissabte 27 – JORNADES CONTRA L’EXTRACTIVISME. Passejada contra l’ampliació del aeroport a la zona del delta afectada per l’ampliació. – Dimarts 30 – JORNADES CONTRA L’EXTRACTIVISME. Acte contra les coorporacions energètiques i la gentrificació del tren Maya. Presentació del fanzine contre Endesa i les coopracions energètiques DESEMBREExposició: «Obra gràfica calendari La Polilla 2022» (del 12 de Desembre al 10 de Gener) – Dimecres 1 – Debat on-line con CNT-AIT Cadiz sobre la vaga de metal- Dijous 2 – Xerrada informativa sobre les mobilitzacions i les lluites de les interines. No a l’icetazo! – Diumenge 5 – CineFòrum: «El polaquito» de Juan Carlos Desanzo (2003, 92 min) – Dilluns 11 – Acto solidario: ¡Libertad ABEL!. Abajo los muros- Divendres 10 – Presentació del llibre: «Y el tiempo se detuvo. Natalio Cayuela, Osasuna y Justicia» (Txalaparta, Eduardo Martínez Lacabe, VV.AA. 2021 ) presentación por Mikel Huerta– Dissabte 11 – Vermut solidari amb el company Xelj i presentació de la «Guia Antirepressiva» de la F.A.C. Organitza: F.A.C. (Federació Anarquista de Catalunya) XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE NUNES – 14,15,16Y 17 Diciembre- Dimarts 14 – 18:00h – Inauguración XI Festival Internacional de Cine Nunes – Dimecres 15 – XI Festival Internacional de Cine Nunes 18:00 h – Vilas y su dobles (Germán Roda, 2021, 66´, España) 19:30 h – La mancha negra ( Enrique García, 2021, 89´, España) – Dijous 16 – XI Festival Internacional de Cine Nunes 18:00 h – Veritas (eliecer Jiménez, 2021, 67´, Cuba-Estados Unidos 19:30 h – Vortex, l’aube de la souveraineté (Michel Rousseau, 2021, 71´, Francia) – Divendres 17 – XI Festival Internacional de Cine Nunes 18:00 h – Once upon a place (Cèlia Novis, 2021, 73´, Estados Unidos) 19:30 h – La última gira (Douglas Pedro Sanchéz, 2021, 91´ Puerto Rico) – Dissabte 18 – 12:00 – Clausura XI Festival Cine Nunes – Dissabte 18 – “SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde recitar es escuchar. – Diumenge 19 – Excursió: «Collserola: Passejada per les escletxes del Papiol». Organitza: Grup Excursionista de l’Ateneu (adherit a la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris – UGEL) – Diumenge 19 – Presentación de dos poemarios de Fernando Barbero: «Bos ques, montañas y gente» (Océano Atlántico Editores, 2021) y «La madalena de Bukosky» (Amargord Ediciones, 2020) con su autor – Dimecres 22 – Xerrada: “Neurocienica: Ilusiones cognitivas”. Organitza: Deskantille Científico – Dijous 23 – Trinkejo Esperantista. Organitza: Esperanto-Grupo cê Ateneu Llibertari de Gràcia – Dimarts 28 – Dinar i Docufòrum: «Enmienda XIII» (Ava Dubernay, 2016, 100 min). Organitza: Familias de presos de Catalunya.