Les classes d'anglès començaran el LUNES 17 de gener i no demà dilluns

10



English classes will start on MONDAY 17 JANUARY and not tomorrow Monday

10



Las clases de inglés comenzarán el LUNES 17 de Enero y no mañana lunes

10

Comparte esto: Twitter

Facebook

Me gusta esto: Me gusta Cargando... Relacionado