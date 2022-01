JAMANCIA A L’ATENEUDIJOUS DIA 20 DE GENER DE 2022.MENU INSURRECTE:

Patatas tocineras amb allioli de codonys (si hi ha codonys…)

Cardos en salsa

Fruita al vi

El menú d’aquest dijous és un menú de base aragonesa, lluny del molt publicitat ternasco i dels embotits és bàsicament vegetarià, com era la dieta de la major part dels dies per la major part de la gent que sols menjava carn poques vegades a l’any (i en poques quantitats), igual que passa a Catalunya des de mitjans del segle XX s’ha construït una cuina «tradicional» amb la carn com eix principal.

A l’Aragó, al menys des de el segle XIX no hi havia un nombre excessiu de terratinents, encara que amb la

desamortització la burgesia i la elit tradicional s’havien fet amb importants lots de terres.

Malgrat això, especialment a Huesca i Teruel hi havien greus desigualtats, i propietaris amb parcel·les molt petites (i de baixa qualitat) que es diferenciaven en molt poc dels jornalers sense terres.

Tota la franja de llevant d’Aragó malgrat el “miratge” acadèmic d’un mon de petits agricultors harmoniosament integrats va ser un focus important de revoltes, així la participació de les localitats en les insurreccions de gener 1932, gener de 1933 i desembre de 1933, especialment a Huesca i Teruel, fou molt important, sobretot a la de desembre que va ser la més intensa.

Alcorisa, Castel de Cabra, Mas de las Matas, Valderobres, Beceit, Mazaleon, Calanda, Alcañiz, Albalat de Cinca, Almudevar, Barbastro, Alcampel, Daroca, Calatayud… son els noms d’alguns del pobles en que es va proclamar el Comunisme Llibertari, es va desarmar a la dreta, als rics i a la Guàrdia Civil i es van tallar les comunicacions (telèfon, telègraf, carreteres, ferrocarrils…) i es van cremar els registres de la propietat i eclesials i d’altres documents municipals, notarials…

La repressió va ser important, així per exemple a Castel de Cabra van ser detingudes 40 persones, un 12% dels habitants de més de 14 anys, i a Mas de las Matas un 9%. A la insurrecció de desembre del 1933, al conjunt de l’estat, van haver 89 morts (el total varia segons les fonts) dels que 14 eren de les “forces d’ordre” i 65 entre els insurrectes.

Les patates tocineras eren les patates massa petites, el que ara en diuen patates baby i que paguem més cares que les normals, i es destinaven a l’alimentació animal, concretament per els porcs. Es bullien en calderes amb altres productes de rebuig i algun tipus de derivat de cereals. La canalla treballadora de les cases de pagès, sobretot els nens que no eren família (vailets, pastorets, minyonetes…) escamotejaven les patates que podien per menjar-les d’amagat, esclafant-les amb els dits (cremant-se) i, si es podia,

afegint una mica de sal i d’oli.

Els cards eren i son molt populars a la zona, a la Vall de l’Ebre es conrea, actualment, més del 60% dels cards de l’estat i les fruites que es preparen amb vi eren les descartades o excedentàries.

El comunisme llibertari va durar pocs dies i, a alguns llocs, poques hores, no va haver temps per fer un mínim repartiment de recursos, malgrat els reportatges de saquejos que va fer la premsa del poder (l’ABC per exemple)van haver d’esperar-se a 1936.

