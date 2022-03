Estimats i estimades, Les dones de l'Ateneu us conviden a dones i homes a acompanyar-nos en aquestes jornades feministes organitzades per nosaltres, les dones. El dissabte 5 realitzarem un nou mural confeccionat només per dones i amenitzarem l'acte amb actuacions d'artistes, l'acte i el menjar serà mixt. Diumenge 6 a les 19h passarem el documental "WOMAN" (2019), acte mixt. Dilluns 7 anirem juntes a la mani nocturna (no mixta) les dones que vulguin anar a la mani encara que no estiguin vinculades a l'ateneu ens poden acompanyar per a sortir totes juntes. Quedem a les 18:00h en el ateneu. Dimarts 8, El Ateneu estarà obert a partir de les 10.00 com a espai de cures, dinarem juntes i amb els nostres companys. Us esperem a totes! Salut i Anarquía

