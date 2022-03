8M 2022 – Les dones de l’Ateneu…

No hi ha gaires motius per a celebrar aquest any. La pandèmia va servir per a restringir encara més les nostres llibertats. Ens han atacat la pobresa, la violència masclista, les violacions grupals, els atacs homòfobs, la transfòbia, el racisme. Els desnonaments mai no van parar i, davant de la pobra gestió de governs que es proclamen com a “els més progressistes” de la nostra història, ens trobem amb un ressorgiment de l’extrema dreta. Una extrema dreta que es troba confortable en una societat hipòcrita, políticament correcta, en la qual els rastres del feixisme continuen contaminant totes les esferes de la nostra vida. Ens ataca la inflació, l’atur, la inseguretat. En les a penes 9 setmanes que portem de 2022, 12 dones han estat assassinades. Víctimes de la violència de gènere. Per si tot això no fos prou, guerra. Una guerra en la que no oblidem es defensaran els interessos dels capitalistes amb la sang de les dones, els homes, els nens del carrer.

Davant d’això, què fer? Les dones llibertàries us convidem a unir-vos a la lluita, a la solidaritat, a la conquesta de les nostres llibertats. I volem fer-ho des de l’alegria, de la joia de viure. Perquè aquesta és la nostra única arma, les dones no tenim arsenals nuclears, i tampoc els volem. El que tenim és força, és resiliència, alegria. Les dones tenim poder, la capacitat de fer i canviar les coses. I això és precisament el que farem. Ja en tenim prou, d’assassins, de violadors, de maltractadors, d’explotadors. Des d’avui, farem servir les ganes de viure, l’amor, la joia i també la ràbia per a sortir d’aquesta estafa que anomenen món civilitzat i emprendre el viatge cap a Acràcia.

No serà un viatge fàcil, potser no totes veurem el final. Si vols unir-te al nostre viatge, no et fa falta cap bitllet, no trobaràs seients de primera classe ni wifi en el nostre tren. Trobaràs companyes, amigues, germanes que t’ajudaran quan caiguis, et contagiaran les forces. Trobaràs alegria. Trobaràs màgia. Perquè nosaltres, per molt que els pesi, som les descendents de les bruixes, dones poderoses. Com tu.

5 de Març

Dones de l’Ateneu