Grup d'Esperanto – Esperanto-grupo ce Liberecana Ateneo de Gràcia

Dijous

18:30 h – Classes d’Esperanto

19:30 h -Tertúlies esperantistes

Febrer 2022 – Resum de les tertúlies esperantistes

En el marc de les tertúlies organitzades pel grup d’esperanto de l’Ateneu Llibertari de Gràcia, hem seguit recuperant la memòria històrica dels esperantistes. En concret, hem parlat sobre tres models ètics, que si bé no necessàriament els hauríem d’imitar, potser ens poden resultar inspiradors. A més, hem sortit dues vegades de Gràcia, responent a la crida a la col·laboració que ens van fer arribar entitats amigues.



El dia 3 vam tractar les aventures de Domènec Masachs. Aquest professor d’esperanto i militant llibertari, veí del carrer Joan Blanques de Gràcia, va participar a la vaga de La Canadenca (entre d’altres) i i va conèixer diverses presons. Era un pacifista convençut, però no suportava veure les injustícies i la repressió del règim de Primo de Rivera envers les classes treballadores. Per això va decidir matar al dictador… amb un punyal, per no causar cap altra víctima. Els qui el van conèixer deien que era molt bona persona, extremadament coherent amb els seus principis.



El dia 10 vam discutir sobre la vida i la mort d’Alice Herz. Aquesta alemanya d’origen jueu va fugir de Hitler amb la seva filla i va conèixer el camp de concentració de Gurs, abans de poder-se exiliar als Estats Units. Profundament antimilitarista, no suportava la passivitat de l’opinió pública davant el patiment dels vietnamites, que coneixia de primera mà gràcies a la correspondència que mantenia amb esperantistes asiàtics. Va portar fins a les darreres conseqüències el seu activisme per la noviolència, immolant-se en un dels principals carrers de Detroit. Tenia 82 anys.



El dia 17 vam presentar a Ursula Grattapaglia. Es tracta d’una altra alemanya que fa més de 40 anys va deixar una vida benestant a Europa per dedicar la seva vida als infants més pobres del Brasil, a la granja escola Bona Espero, amb el seu company Giuseppe Grattapaglia. S’havien conegut en el moviment esperantista. Probablement no es pot entendre la seva decisió si no es coneixen les vivències durant les atrocitats de la guerra mundial d’una adolescent que ja des de petita havia estat escollida pel règim nazi per criar futurs soldats aris de la màxima puresa racial.



El dia 24 no vam fer classe de llengua ni tampoc tertúlia esperantista, perquè vam anar a veure un recital de poesia (i música) multilingüe organitzat per José Luis Regojo i la revista Poémame a l’Ateneu Popular La Base, al Poblesec. L’esperanto va ser una de les quatre llengües que formaven part d’aquest acte cultural, amb participació de diversos membres del grup.



El dia 25 vam assistir a una xerrada/taller sobre l’esperanto a L’Hospitalet de Llobregat, en el marc d’unes jornades antirepressives organitzades a la Lokomotiva. Durant dos hores, més de 40 persones van participar activament en aquest acte, coordinat per diversos membres del grup d’esperanto de l’Ateneu Llibertari de Gràcia.

Februaro 2022 – Esperanto-babiladoj

Kadre de la semajnaj renkontiĝoj de la Esperanto-grupo de Ateneu Llibertari de Gràcia, ni daŭre pritraktis la historian memoron de la esperantistoj. Konkrete, ni parolis pri tri etikaj modeloj, ne nepre imitindaj, sed certe inspiraj. Krome, ni forlasis nian kvartalon dufoje, respondante al du alvokoj pri kunlaborado.



La 3-an ni malkovris la aventurojn de Domènec Masachs. Li estis instruisto de Esperanto kaj liberecana aktivulo, loĝis en strato Joan Blanques en la kvartalo Gràcia, partoprenis (interalie) la strikon de La Kanada, kaj konatiĝis kun pluraj malliberejoj. Ĝisosta pacifisto, li ne povis toleri la maljuston kaj subpremadon de la diktaturo de Primo de Rivera kontraŭ la laboristaj klasoj. Sekve li decidis mortigi la diktatoron… per ponardo, por ne kaŭzi pliajn viktimojn. Tiuj, kiuj konis lin, diris, ke li estis tre bonkora homo, ege kongrua kun siaj principoj.



La 10-an ni diskutis pri la vivo kaj morto de Alice Herz. Tiu juddevena germanino fuĝis de Hitler kun sia filino, kaj suferis en la koncentrejo Gurs antaŭ ol ekziliĝi en Usonon. Profunde kontraŭmilitista, ŝi ne povis elteni la pasivecon de la publika opinio antaŭ la sufero de la vjetnama popolj, kiun ŝi bone konis per sia korespondado kun aziaj esperantistoj. Post multe da pripensado, ŝi decidis porti sian neperfortan aktivismon ĝis la lastaj sekvoj: ŝi bruligis sin sur unu el la ĉefaj stratoj de Detrojto. Li estis 82 jarojn maljuna.



La 17an ni prezentis la vivitineron de Ursula Grattapaglia. Temas pri alia germanino, kiu lasis prosperan vivon en Eŭropo antaŭ pli ol 40 jaroj por dediĉi sian vivon al la plej malriĉaj infanoj en Brazilo, en la lerneja bieno Bona Espero, kun sia kunulo Giuseppe Grattapaglia. Ili renkontiĝis en la kadro de la Esperanto-movado. Ŝia decido verŝajne ne kompreneblas sen koni ŝiajn spertojn kiel adoleskulino, kiu estis elektita de la nazia reĝimo por kreskigi estontajn arjajn soldatojn de la plej alta rasa pureco, dum la abomenaĵoj de la Dua Mondmilito.



La 24-an ni partoprenis en plurlingva poezia (kaj muzika) deklamado organizita de José Luis Regojo kaj la revuo Poémame, en Ateneu Popular La Base, en la kvartalo Poblesec. Esperanto estis unu el la kvar deklam-lingvoj en ĉi tiu kultura evento, kiun partoprenis pluraj membroj de la grupo.



La 25-an ni partoprenis en prelego/ateliero pri Esperanto en L’Hospitalet de Llobregat, kadre de kontraŭ-subprema renkontiĝo organizita ĉe la okupata socia centro La Lokomotiva. Dum du horoj, pli ol 40 personoj aktive partoprenis en tiu ĉi aranĝo, kunordigita de pluraj membroj de la Esperanto-grupo de Ateneu Llibertari de Gràcia.