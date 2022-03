L’alt tribunal confirma la qualificació dels fets per la mort de Víctor Laínez com a «delicte d’assassinat consumat», en concórrer «traïdoria», amb l’atenuant analògic d'»embriaguesa». No obstant això, estima parcialment el recurs presentat per la defensa de Lanza —que sempre ha mantingut que va actuar en «legítima defensa»— i elimina l’agreujant d’obrar per «motius ideològics»

