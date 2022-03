DENUNCIA CONTRA LA TRANSFÒBIA.

L’estiu del 2019 dues persones van ser agredides de forma molt violenta

pels agents municipals al Raval, aquesta brutal i desproporcionada i

abusiva actuació, no és cap novetat, ja que és la seva manera habitual de

comportar-se.

En aquest barri és freqüent que es donin aquest tipus d’actuacions i els

agressors són sempre els mateixos, els cossos defensors de la llei i

l’ordre. Basen les seves actuacions en la seva força física i numèrica, les

armes i la seva raó de viure és l’abús de poder i la violència gratuïta.

En molts d’aquests comportaments n’hi ha un component ideològic i un

plus de violències, segons la teva opció sexual, de gènere, rang social,

econòmic, color de pell, ideologia, precedència, n’hi ha vegades que se’ls

en va la pinça i provoquen greus lesions i morts.

Com sempre si surt a l’opinió pública i tenen un procés, cosa molt

improbable, gosen d’impunitat i se’n van sempre de rossetes. El més

probable seràs detinguda, seràs acusada d’atemptat, resistència, danys i

lesions… i el teu dolor no valdrà res davant la seva sagrada justícia i la

seva ungla trencada.

Avui ens toca a nosaltres ser jutjades, pel mero fet de resistir-nos amb

dignitat i pacíficament al maltractament rebut, en el meu cas, amb

connotacions transfòbiques i la del company només per voler denunciar i

no quedar-se de braços plegats davant aquesta agressió de merda.

Ens demanen penes molt dures i desproporcionades i demanem el vostre

suport, per jutjar-los nosaltres a ells.

Concentració de denúncia, suport i repulsa

dilluns dia 2 de maig a les 11 h

Ciutat de la Injustícia

Av. Gran Via de les Corts Catalanes 111

Barcelona

ELS ÚNICS COSSOS A EXTINGIR, ELS POLICIALS!!!

Comparte esto: Twitter

Facebook

Me gusta esto: Me gusta Cargando... Relacionado