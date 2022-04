Tertúlies esperantistes – Resum Març 2022

Grup d’Esperanto – Esperanto-grupo ĉe Liberecana Ateneo de Gràcia

Classes d’Esperanto – Dijous de 18:30a 19:30 h

Tertúlies esperantistes – Dijous de 19:30 a 20:30 h



Aquest mes hi ha hagut una mica de tot. Hem tingut la visita de persones interessants d’altres països i hem seguit recuperant la memòria històrica dels esperantistes, però no només. També ens hem endinsat en el món cultural i literari dels qui escullen la llengua internacional per fer música o per escriure. Així, hem conegut alguns dels principals autors de la literatura original en esperanto, en concret en un dels gèneres literaris més suggerents: els microcontes.



Recordem que aquestes activitats dels dijous a la tarda són gratuïtes i obertes a tohom.



El dia 3 ens va visitar en Rubeno, un hongarès recentment afincat a Badalona. Amb ell vam parlar una mica de tot, i també ens va fer parlar a nosaltres!, doncs estava genuïnament interessat en les nostres vides. Amb àmplia experiència ensenyant esperanto arreu del món, ens va explicar les seves experiències (entre d’altres, lingüístiques i culinàries) a llocs exòtics per als barcelonins, com Corea, Japó o Hawai. Esperem que torni aviat, perqùe la conversa entre cervesetes es va fer curta i a més no hi érem tots.



El dia 10 vam conèixer les aventures dels jueus Ernő i Tibor Kővári. Es tracta de dos germans amb talent per l’esport que als anys 30 del segle passat s’enfrontaven a (i literalment lluitaven contra) grups de nazis pels carrers de Bratislava. Es tracta d’una història fascinant de detencions i fugides fins que tota la família va aconseguir emigrar als Estats Units. Els germans Kővárivan tenir un paper destacat a la segona guerra mundial i als judicis de Nuremberg. Una curiositat: parlaven entre ells en esperanto, la seva llengua materna: n’eren parlants natius.



El dia 17 vam presentar el llibre Ĉiuj steloj etas nokte [Tots els estels de nit són petits], una col·lecció de microcontes originals en esperanto. Va ser doncs una tertúlia literària, un grup de lectura. Vam comentar relats d’autors clàssics com el polonès Kabe o el rus Eroshenko, però també actuals com Mauleón o Liven Dek. Premiat internacionalment el 2020, el conte que va generar més debat va ser La stranga butikumo, de Francisco Javier Moleón, justament la persona que generosament ha donat aquest llibre a la biblioteca de l’Ateneu Llibertàri de Gràcia.



El dia 24 vam rebre la visita d’en Niko. Aquest il·lustrador ucrainès ens va explicar el seu periple (i el de la seva família) com a refugiat. El dia següent que comencés la invasió russa van marxar cap a Polònia. Van creuar la frontera a peu. I van estar un mes a Varsòvia ajudant a altres refugiats i esperant un vol per venir a València. En aquesta ocasió hi havia una bona part del públic que no era esperantista i va aprofitar per fer-li moltes preguntes sobre la seva vida, la situació a Ucraïna i també la seva carrera professional com a il·lustrador.



El dia 31 ens vam endinsar en el terreny musical, a partir del recopilatori que acaba de publicar la discogràfica Vinilkosmo: Esperanto Subgrunde 2. En concret, vam analitzar (i cantar) la cançó Julie 1936, del grup belga René Binamé, traduïda per Miguel Fernández. Tracta d’alguns dels esdeveniments que van tenir lloc a la guerra, tant al front com a la rereguarda, incloent-hi les col·lectivitzacions i la revolució social que van portar a terme (principalment) els anarquistes. Són diversos els versos centrats en la ciutat de Barcelona i en Catalunya en general.

Marto 2022 – Esperanto-babiladoj



Ĉi-monate ni havis iom da ĉio. Vizitis nin interesaj homoj el eksterlando, kaj ni daŭre pritraktis la historian memoron de la esperantistoj, sed ne nur. Ni enprofundiĝis ankaŭ en la kulturan kaj literaturan mondon de tiuj, kiuj elektas la internacian lingvon por muziki aŭ verki. Tiel, ni renkontis kelkajn el la ĉefaj aŭtoroj de la originala literaturo en Esperanto, specife en unu el la plej sugestaj literaturaj ĝenroj: la mikrorakontoj.



Tiuj ĉi neformalaj babiladoj okazas ĵaŭde vespere. Ili estas senpagaj kaj malfermitaj al ĉiuj.



La 3-an vizitis nin Rubeno, hungaro lastatempe ekloĝinta en Badalono. Kun li ni parolis pri ĉio, sed li ankaŭ paroligis nin!, ĉar li vere interesiĝis pri niaj vivoj. Kun vasta sperto pri instruado de Esperanto tra la mondo, li rakontis al ni pri siaj spertoj (interalie, lingvaj kaj kuirartaj) en ekzotikaj lokoj por barcelonanoj, kiel Koreio, Japanio aŭ Havajo. Ni esperas, ke li baldaŭ revenos, ĉar la konversacio kaj bierumado estis mallonga kaj ne ĉiuj el ni ĉeestis ĝin.



La 10-an ni eksciis pri la aventuroj de la judoj Ernő kaj Tibor Kővári. Temas pri du sporttalentaj fratoj, kiuj en la 1930-aj jaroj alfrontis (kaj batalis) naziajn grupojn sur la stratoj de Bratislavo. Ilia estas fascina rakonto pri arestoj kaj fuĝoj ĝis kiam la tuta familio elmigris al Usono. La fratoj Kővári ludis elstaran rolon en 2-a Mondmilito kaj la Nurenbergo-procesoj. Kuriozaĵo: ili parolis inter si en Esperanto, sia gepatra lingvo: ili estis denaskaj parolantoj.



La 17-an ni prezentis la libron Ĉiuj steloj etas nokte, kolekton de originalaj mikrorakontoj en Esperanto. Estis do literatura renkontiĝo, legogrupo. Ni komentis rakontojn de klasikaj aŭtoroj kiel la pola Kabe aŭ la rusa Eroŝenko, sed ankaŭ aktualajn kiel Mauleón aŭ Liven Dek. Premiita internacie en 2020, la rakonto, kiu generis la plej grandan debaton, estis La stranga butikumo, de Francisco Javier Moleón, ĝuste la homo, kiu malavare donacis ĉi tiun libron al la biblioteko de la Liberecana Ateneo de Gràcia.



La 24an ni ricevis la viziton de Niko. Ĉi tiu ukraina ilustristo rakontis al ni pri sia vojaĝo (kaj tiu de sia familio) kiel rifuĝinto. La tagon post kiam la rusa invado komenciĝis, ili atingis Pollandon. Ili transiris la limon piede. Kaj ili pasigis monaton en Varsovio helpante aliajn rifuĝintojn kaj atendante flugon por veni al Valencio. Ĉi-okaze estis granda parto de la publiko, kiu ne estis esperantistoj. Ili profitis la okazon por fari al Niko multajn demandojn pri lia vivo, la situacio en Ukrainio kaj ankaŭ pri lia profesia kariero kiel ilustristo.



La 31-an ni enprofundiĝis en la muzikkampon, komencante de la kompilo ĵus eldonita de Vinilkosmo: Esperanto Subgrunde 2. Konkrete ni analizis (kaj kunkantis) la kanton Julie 1936, de la belga grupo René Binamé, traduktita de Miguel Fernández. Ĝi pritraktas kelkajn el la okazaĵoj kiuj okazis dum la hispana milito, kaj en la fronto kaj en la malantaŭo, inkluzive de la kolektivigoj kaj la socia revolucio kiun (ĉefe) la anarkiistoj faris. Enstas pluraj versoj aludintaj al la urbo Barcelono kaj al Katalunio ĝenerale.