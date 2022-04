Sant Jordi 2022: “Normalitat” privatitzada.

Degut a la situació de pandèmia global, els darrers anys han estat molt difícils per al món del llibre, especialment per a les entitats petites que no tenim la projecció ni els recursos de les grans empreses que acaparen el sector. Abans de l’any 2020, havíem pogut muntar parades a les zones emblemàtiques de la ciutat de Barcelona durant la diada de Sant Jordi (la jornada més important de l’any per moltes de nosaltres). Si una editorial petita, per exemple, volia muntar una parada a Les Rambles, només havia de demanar a l’Ajuntament de Barcelona un permís d’ocupació de l’espai públic per la Diada de Sant Jordi. A més, el criteri d’adjudicació de les parades tenia en compte el nombre d’edicions anteriors en les quals s’havia participat.

Aquest any, però, les coses han canviat. Quan la situació sanitària ens hauria de permetre a totes fer passos cap a la “normalitat”, ens trobem que moltes entitats del llibre hem estat completament marginades, apartades i menystingudes per les decisions de l’Ajuntament de Barcelona, i pel simple fet de no pertànyer a la Cambra del Llibre de Catalunya (una associació empresarial del sector). L’Ajuntament ha cedit la gestió de l’accés als “espais reservats” al Gremi de Llibreters de Catalunya – gremi que forma part de la Cambra del Llibre. Aquests “espais reservats” o “espais professionals” són els que històricament han estat més transitats durant la diada de Sant Jordi:

Ciutat Vella: Plaça Reial, Rambles i Passeig de Lluís Companys

Eixample: Passeig de Gràcia, Plaça Universitat i Passeig de Sant Joan

Gràcia: Plaça de la Vila

Les Corts: Plaça de Valdívia – zona Illa Diagonal

Poble Nou: Rambla/Interior de Llacuna-Pujades-Llull

Sant Andreu: Plaça d’Orfila

Sarrià: Plaça de Sarrià

D’aquesta manera, l’Ajuntament ha decidit col·locar en mans privades la responsabilitat de decidir qui té permís per posar parada, en quines condicions i a quins espais. Que un ajuntament que s’abandera de la municipalització dels serveis públics decideixi externalitzar-ne un que mai ho havia estat és, com a mínim, un fet contradictori. A més, en cap moment s’ha comunicat públicament el motiu darrere d’aquesta decisió i el procés ha estat totalment opac, ja que les entitats que muntem parades cada Sant Jordi no hem rebut cap informació oficial sobre aquest canvi de gestió.

Pel que fa a les entitats de la Cambra del Llibre, aquestes tampoc han fet cap esforç per donar a conèixer els nous procediments. El passat 14 de febrer, el Gremi d’Editors (que també forma part de la Cambra del Llibre) compartia a les seves xarxes la nota “informativa” on es comunica el següent:

“El Gremi de Llibreters enviarà aquesta setmana la Butlleta de Sol·licitud i gestionarà la distribució dels espais [professionals] d’acord amb els criteris establerts.”

Les entitats que firmem aquest comunicat no hem tingut accés a aquesta “Butlleta de Sol·licitud” i hem descobert, a través de fonts no públiques, que els terminis per presentar-s’hi acabaven el 4 de març. També hem aconseguit conèixer que aquests “criteris establerts” són els següents:

“Criteris per ordre de priorització: A. Sector professional agremiat de la ciutat 1. Llibreries agremiades, en actiu i que disposin, com a mínim, d’un establiment obert al públic ubicat a la ciutat. Es prioritzarà la petició d’una llibreria ubicada en el mateix districte. En cas de dubte, tindrà preferència aquella més propera entre la parada i l’establiment. Així mateix i sempre que sigui possible, en cas de sol·licitar més de 12 metres tindran preferència les llibreries que destinin aquests metres addicionals a la presència d’autors. 2. Editorials o d’altres agents del sector agremiats amb seu a la ciutat. Es prioritzarà la petició amb seu ubicada en el mateix districte. En cas de dubte, tindrà preferència aquella més propera entre la parada i la seu.”

En definitiva, només les entitats agremiades han rebut una circular explicant la forma i els terminis per demanar el permís. Uns terminis molt curts que han deixat fora a moltíssimes entitats que hem estat esperant l’obertura del tràmit municipal, com cada any abans de la pandèmia. A més, el Gremi de Llibreters ha decidit establir un sistema de prioritzacions totalment partidista, abusiu i injustificat, en el qual els agremiats de Barcelona tenen preferència sobre la resta.

Per acabar de maximitzar la confusió, l’Ajuntament de Barcelona ha anat difonent informacions completament contradictòries. Fins finals de març, el tràmit en línia per sol·licitar parada al carrer va estar penjat al seu web, però amb la nota de “tràmit obert pròximament”. Quan finalment van modificar el tràmit i van informar que s’havia de demanar a través del Gremi de Llibreters, el termini per demanar-lo ja feia setmanes que s’havia tancat. Però, a part, l’Ajuntament va obrir també dos nous tràmits: un per demanar parada de venda de llibres a diferents “espais lliures” (tots situats en llocs poc concorreguts) i un altre per demanar parada a La Rambla. D’aquest darrer tràmit, les entitats que l’hem demanat encara no n’hem rebut resposta (a menys d’una setmana de Sant Jordi).

Tot plegat ha comportat que multitud d’entitats que fa anys i dècades que muntem parada cada Sant Jordi ens quedem sense aquesta oportunitat aquest any 2022 o ens veiem relegades a muntar-la als marges menys transitats. La “normalitat” torna, doncs, només per a les membres d’una associació empresarial privada.

Per tot això, volem denunciar públicament que les decisions de l’Ajuntament de Barcelona:

Suposen una privatització inadmissible de la gestió de l’espai públic.

Suposen un greuge comparatiu per les entitats que no estan agremiades en una associació empresarial que no té més legitimitat que cap altra associació particular.

Ha mancat totalment de transparència i claredat i han causat inseguretat jurídica, danys i perjudicis a les entitats que no hem pogut participar del procés.

I exigim:

Conèixer els detalls quant a les condicions i retribució econòmica, en cas que n’hi hagi, de l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra del Llibre.

Que es garanteixi una participació en peu d’igualtat per aquest Sant Jordi 2022 per a totes les entitats, independentment de si estem o no associades.

Que aquesta forma de gestió no es torni a repetir en cap altra edició.

Ni privat, ni agremiat! #SantJordiPúblic

Firmen el comunicat:

Descontrol Editorial

Apostroph Edicions

Llibreria Aldarull

Bauma Tallers Gràfics

Edicions Forment

Fundació Salvador Seguí

Editorial Tercero incluido

Pol·len Edicions

Ona Ediciones

Escola Arcàdia

Associació Cultural del Raval – El Lokal

El Grill Llibertari

Llibreria Saturnàlia

Endavant (OSAN) Barcelonès

Donar Veu a la Memòria

Ediciones Sin Fin

Virus Editorial

Orciny Press

ContraEscritura

Llibreria Acció Perifèrica

Ateneu Llibertari de Gràcia

Edicions Malcriàs d’Agràcia

Adhereix-t’hi tu també escrivint-nos a comunicacio@descontrol.cat.

Descarrega’t el comunicat en format PDF aquí.