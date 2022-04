Merde de treball.

Volem convocar un debat sobre el treball, el titulem Merda de Treball, perquè finalment tot treball sota les condicions que ens marca (a tots) el capital és una merda, encara que en els temps que ens ha tocat viure ens exigeixen que desitgem una “realització” a través del treball, ens demanen que desitgem allò que ens fa esclaus.

Som conscients de que en tot hi han graus i que no és el mateix ser funcionari que reposador en un supermercat, jornaler recollint fruita o recol·lectant ferralla per la ciutat.

Que no és el mateix tenir papers que ser un “il·legal”. Que no és el mateix treballar a occident que en el sistema 996 (de 9 a 21 6 dies a la setmana) de l’est d’Àsia o en una maquiladora de Centreamèrica.

Hem intentat convocar al debat diferents perfils, des de interins de l’administració, fins repartidors i teletreballadors, perfils laborals especialment maltractats, però tots podem aportar les nostres experiències i vivències, l’important del debat, a part de posar en comú informació, és trobar possibilitats de resistència i de ruptura, o al menys un cam que ens porti cap aquestes possibilitats, possibilitats noves, horitzontals i d’acció directa, per combatre la precarietat i al explotació.

Sobreviure sota el capitalisme és suficientment repulsiu com per buscar trencar-lo i construir un mon nou, VAL LA PENA!!.

Ens trobarem dijous dia 28/4/22 a les 19:30 a l’Ateneu Llibertari de Gràcia, C/Alzina num. 5 (metros Joanic i Fontana).

