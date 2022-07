el compañero y amigo Rafael Tomas Gaspar ha muerto.

«Qui pogues recuperar el teu somriure. Qui pogues recuperar el teu humor, aquell que et feia riure en els pitjors moments. Qui pogues recuperar aquells moments en que ens creiem invencibles. Eres de caràcter fort, però amb un cor enorme. Sempre disposat a donar encara que tinguessis molt a perdre. Qui et coneix, sap que no et vas rendi mai. Sempre fins les últimes conseqüències. Has mor amb la espasa a la ma, batallant, com no podia ser d un altre manera. Però la teva essència perdura gravada en l història. La nostre història. Company, amic, et trobaré a faltar. Que la terra et sigui lleu. Descansa en merescuda pau.»

El velatorio será mañana a las 17:30 hasta las 20:30 en el tanatorio de La Ronda de Dalt. En la web podéis consultar la sala.

El jueves a las 11:00 haremos una pequeña ceremonia para todxs aquellxs que queráis asistir.

Os agradecemos un montón la preocupación y las muestras de cariño.

Mucha fuerza

Sala 19

Metro estación Valldaura