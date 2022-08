Carta que escribió Lorca, tras un recital de poesía en el Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona.

¡Oh, ciudad de los gitanos! La Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan.

Carta de Federico García Lorca a sus padres, el 7 de octubre de 1935, un día después de impartir la «Conferencia y recital de poesía» en el Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona

La mañana del 6 de octubre de 1935, el teatro Barcelona, donde va a celebrarse el recital lorquiano, registra un lleno imponente. En los Ateneos Libertarios han agotado las localidades, y a las once, ante las puertas del teatro se agolpa el público que no ha conseguido entrada. Entonces, los organizadores deciden colocar unos altavoces en el vestíbulo para retransmitir el recital al exterior.

«Ayer di una lectura de versos para todos los Ateneos Obreros de Cataluña, y se celebró en el teatro Barcelona. Había un público inmenso que llenaba el teatro y luego toda la Rambla de Cataluña estaba lleno de público que oía por altavoces, pues el acto se radió. Fue una cosa emocionante el recogimiento de los obreros, el entusiasmo, la buena fé y el cariño enorme que me demostraron. Fue una cosa tan verdadera este contacto mío con el pueblo auténtico que me emocioné hasta el punto que me costó mucho trabajo empezar a hablar, pues tenía un nudo en la garganta. Con una intuición magnífica subrayaron los poemas, pero cuando leí el “Romance de la Guardia Civil” se puso en pié todo el teatro gritando “¡Viva el poeta del pueblo!”. Después, tuve que resistir más de hora y media un desfile de gentes dándome la mano, viejas obreras, mecánicos, niños, estudiantes, menestrales. Es el acto más hermoso que yo he tenido en mi vida. (…). Estoy contento y quisiera que vosotros hubierais visto aquello (…). Desde luego, hoy en España no se puede ser neutral. Muchos abrazos a todos.

Besos y ya sabéis cómo os quiere vuestro hijo.»

Fuente: Archivo del Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona