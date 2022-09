JAMANCIA 22/2/22

MENU:

-Amanida de col

-Dirty Rice

–

A la “gastrosfera” postmoderna hi ha una apropiació de la cuina del pobres per part dels cuiners dels rics. Per exemple sols cal veure les receptes de les “migas” per veure com un plat senzill s’acaba convertint en una barbacoa amb quantitats exagerades de carn de porc. El mateix que amb la classe passa amb la raça, sobretot a Amèrica del sud i del nord.

Hi ha una certa moda respecte a la cuina nord-americana, més concretament en l’anomenada cuina “surenya” a la que es considera una aportació europea amb pinzellades africanes, per exemple es pretén que el gumbo és bàsicament un plat francès o que la jambalaya te origen provençal.

Hi ha un plat d’arròs de Louisiana que és un exemple d’això, el “dirty rice” parent d’altres arrossos com el gallopinto de centre Amèrica o els “moros y cristianos” de Cuba…

A les plantacions (ignominioses institucions) l’alimentació anava per classes i per races. Així del pollastre els plantadors blancs menjaven els talls escollits (cuixes, pits…), els treballadors subalterns blancs repelaven els ossos (coll, ales, carcassa, potes…) i finalment els esclaus els tocaven les entranyes (fetge, ronyons, cor, tripes…). La inventiva esclava convertia això en una bona menja, es guisaven les entranyes i s’esmicolaven finament, amb algunes verdures de temporada i el resultat s’afegia a arròs cuit, l’arròs adquiria una coloració amarronada, quedava “brut”, també era una manera de repartir equitativament la proteïna animal.

Com exemple de “l’astúcia” dels esclavistes per mantenir la discriminació alimentaria està el “whistling walk”, un xiulet que s’obligaven a fer als servents negres entre la cuina i el menjador, per evitar que es posessin res a la boca.

A Louisiana no tots els blancs eren plantadors, hi havia una capa de blancs pobres (white trash) habitants dels pantans i que serien els veritables cajun, aquesta societat pobre (i racista) va adoptar també l’alimentació dels esclaus.

Louisiana va arribar a tenir més d’un 85% de població africana i van haver moltes revoltes (i intents de revolta) antiesclavistes que van desembocar en multitud d’execucions i restriccions severes per els esclaus.

Nosaltres farem una versió vegetariana del “dirty rice” en lloc d’entranyes farem servir bolets que donaran el toc amarronat.