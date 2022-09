«La lluita contra les megamineres a Amèrica del Sud».

El vehicle elèctric fa servir 3 vegades més coure (per el motor entre 50 i 113kg), es considera que en els propers 10 anys el consum de Cu serà unes 8 vegades més grans, el preu del coure que ha estat estable els darrers anys a començat a moure´s cap amunt, però els principals moviments financers es centren en el control de les reserves, la major part en territori de l’estat Xilè. Els jaciments de Cu s’exploten en mines al cel obert i generen moltíssima contaminació atmosfèrica i de les aigües.

El Li, dit també el petroli blanc, serà bàsic per les bateries, la d’un tesla empra uns 40kg. Les reserves més grans conegudes estan (per ordre d’importància) a Bolívia, Argentina i Xile (el triangle del Li), seguides de lluny per els EUA i Austràlia.

La obtenció del Liti ja sigui en mina a cel obert o a saladars requerirà grans volums d’aigua, i en el cas de les mines, lixiviacions àcides i calcinacions, en tots els cassos es produeix un gran consum d’aigua (recurs escàs al triangle del liti) i una gran contaminació i es generen residus perillosos. El Liti és un mineral tòxic per els humans i si arriba a l’aigua freàtica pot tenir conseqüències greus per les comunitats de la zona.

Totes les grans potències s’han llançat a assegurar-se el control del liti adquirint empreses i concessions… i comprant poders polítics, el liti va estar al darrera del cop d’estat a Bolívia del 2019.

El vehicle elèctric en la seva brutal extensió generarà una explosió d’extractivisme amb tot el rosari de devastació, extermini de pobles originaris, patiment i espoli que implica, el vehicle elèctric és una amenaça per les persones, els ecosistemes i la terra.

En l’actual “crisi” sembla que la producció de vehicles “utilitaris” ha de disminuir, això contrasta amb el sector del vehicle de luxe, de més de 80.000$. A Espanya ha crescut un 14%, mentre que el de menys de 80.000 ha quedat estabilitzat, els compradors de vehicles de luxe tenen preferència per els elèctrics (un 70%), és un camí lògic, els senyors comencen i els serfs imitem.



El dijous dia 29, a les 19:00 a l’Ateneu Llibertari del Palomar (Pare Secchi 11) una companya de Xile ens parlarà (via telemàtica) de la problemàtica de la megamineria al triangle del Liti (Xile, Bolívia, Argentina i Perú), dins del cicle de debats contra l’extractivisme, la megamineria i en defensa de la terra.



El proper debat serà a la revoltosa el dia 6/10 també a les 19:00.