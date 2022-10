Dinar del dia 27 i algunes notes sobre el del dia 20.

JAMÀNCIA A L’ATENEU.

Dinar del dia 27 i algunes notes sobre el del dia 20.

JAMÀNCIA DEL 27/10/22.

MENÚ:

Amanida

Risotto de bolets, de cultiu naturals com xampis o gírgoles, i salvatges dessecats bàsicament trompetes i ous de reig (o això diuen al mercat).

De postres plàtan amb xocolata.

LA JAMÀNCIA DE DIA 20/10/22, LES “PAPES EN ESCUDELLA”

Tenia preparada una explicació, però finalment se’m va passar enviar-la, i el nom de “papas en escudella” a donat lloc a confusió amb l’escudella catalana.

Les “papes en escudella” és un plat típic de Cabra de Córdoba, aquest plat és una varietat de les “patates a lo pobre”, sols que en la versió més original és encara més a lo pobre, de fet estalvia oli i afegeix aigua o brou, els ingredients serien patates, oli, alls i aigua (alternativament nyores, safrà, pebre, julivert…).

A altres localitats hi han plats semblants amb lleugeres variants, des de les senzilles “patates en paseo” fins “l’ajopollo” de patates (amb la “sofisticada” introducció d’ametlles).

Les patates, igual que a la resta d’Europa van ser un recurs alimentari vital per grans sectors de la població, sobretot de la mes pobre. La introducció del seu conreu va rescatar (temporal i parcialment) de la gana a moltíssimes persones, però el monocultiu les va fer vulnerables a accidents climàtics i sanitaris, com la plaga del oídium que es va emportar per davant (amb la col·laboració de les lleis del mercat) a milions de persones, sobretot durant la gran fam irlandesa.

El nom del plat de dijous passat és especialment intrigant, als diccionaris etimològics de la llengua castellana sol hi ha (quan hi és) una accepció d’escudella, la de la sopa catalana, i, de fet la paraula escudella sols apareix en els receptaris locals de Cabra.

Segurament, diuen alguns, sigui un derivat d’escudilla la paraula castellana equivalent a escudella (un recipient semiesfèric per menges líquides o semi líquides), ja que és una recepta amb “suc” o caldo.

Hi ha però una segona hipòtesi (que no te cap dada que la corrobori i per tant és totalment acientífica).

Durant el segle XVIII Catalunya va ser terra d’immigració vers Andalusia i Galicia. Immigració de 3 tipus:

1.-De treballadors qualificats, en el cas d’Andalusia per exemple vers la Carolina com tècnics del tèxtil.

2.-Com capitalistes i tècnics de l’extractivisme pesquer a Galicia (http://negreverd.blogspot.com/2015/09/luddites-en-defensa-de-la-terra-els.html ) i a Andalusia des de principis del XIV. A Andalusia a partir del segle XVIII s’estableixen una sèrie de factories catalanes de salaó, especialment a Isla Cristina. L’extractivisme català va aixecar protestes entre els il·lustrats (sobrepesca i esgotament dels recursos, explotació dels treballadors locals…), els enfrontaments van ser especialment violentament, entre els pescadors gallecs i els extractivistes catalans.

3.-La emigració de pagesos pobres de Catalunya i Alacant. En total 3.000 per substituir les 3 o 4.000 baixes dels 7.000 centreeuropeus del pla de «Colonización de los desiertos de Sierra Morena y de Écija» foragitats per les malalties, el clima I les partides armades dels terratinents.

Donat que hi ha testimonis d’una certa pervivència del català a Andalusia fins el XIX, queda la probabilitat que les “papas en escudella” siguin un relicte de quan els catalans (al menys 3.000 d’ells) van ser un poble emigrant, de quan, a part dels extractivistes pesquers i els comerciants, i va haver uns catalans integrant-se en una terra d’acollida andalusa com treballadors rurals o de la naixent industria (de fet entre Cabra i Ecija hi han sols 56km), és una hipòtesi fantasiosa, sense contrastar, però atractiva, les emigracions son d’anada i tornada.

Anuncio publicitario