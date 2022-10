Dissabte dia 29 d’octubre, passejada contra els aeroports i la societat que els necessita. A la zona del Delta afectada per l’aeroport.

Dissabte dia 29 d’octubre, passejada contra els aeroports i la societat que els necessita. A la zona del Delta del Llobregat afectada per l’ampliació.

Ens trobarem a les 10:00 a la sortida les Moreres del metro L-9 Sud del Prat.

Si no has esmorzat a casa es convenient portar alguna cosa de menjar, malgrat que hi ha punts d’aigua de la xarxa a diversos punts del recorregut seria bo portar, si més no, una cantimplora petita, sabates còmodes, potser també barret i crema solar. Si tot va be cap a les 14:00 tornarem a estar a Moreres

El recorregut voreja primer el riu i desprès entrarà a la zona de l’espai protegit del Sabogal, Ca l’Arana. En tornar si el temps i els ànims acompanyen podem baixar per el camí de la Bunyola fins el mirador del Semàfor, que seria l’extrem de l’ampliació i que ens permetrà una mirada als aiguamolls de Cal Tet. En total son uns 12 km, però en cas de necessitat es pot fer sols una de les dues parts.

La situació de la possible ampliació semblava haver acabat en una opereta d’hipocresia, escenificada per els ajuntaments metropolitans, Barcelona, la Generalitat, el Govern de l’Estat i tots els partits. Els mateixos que van permetre que es trinxes el Baix Llobregat, amb altres ampliacions de l’aeroport, l’ampliació del port, el desviament del Llobregat, autopistes, AVE, el Pla Ponent, l’ARE Eixample Sud del Prat…

La possible “victòria ambiental” queda relativitzada per diverses qüestions:

1.-Hi ha una majoria parlamentària favorable a l’aeroport (com a mínim PSC+PP+JxC…)

2.-Alguns dels opositors son més que dubtosos, així els “comuns” que han governat el Part des de les primeres eleccions desprès d’haver predicat la seva oposició van acceptar el desviament i la darrera ampliació… a canvi de finançament.

3.-Els poders econòmics catalans s’estan movent a favor, liderada per Foment i amb el concurs de la CECOT (patronal Terrassenca), la CCOC (Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya), el RAAC, la Cambra de Comerç… (la llista completa a , https://www.foment.com/es/constitucion-comision-ampliacion-aeropuerto-ba/ ) s’ha constituït una “Comissió per l’ampliació de l’Aeroport” d’aquesta Comissió (amb tasques més polítiques) derivaria una “Mesa Tècnica” que presentaria un “projecte alternatiu” al gust de tots, inicialment s’han donat un termini de 9 mesos.

Cap a mitjans de novembre es vol fer un acta de la “societat civil” convocat per Foment del treball Nacional i l’IESE (la escola de negocis de l’OPUS).

Veiem doncs que el projecte s’ha suspès però no s’ha desestimat, i sols és qüestió de temps que torni a revifar-se.

