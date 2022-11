(Miguel Carrillo i Mónica Bernuy, que participaran a la presentació del documental i posterior debat).

Aquest documental mostra com brigadistes voluntaris catalans van participar en una campanya d’alfabetització a la Nicaragua rural del 1980.

Un dels països més pobres de l’Amèrica Llatina, Nicaragua, va viure el 1979 la caiguda de la llarga dictadura de la família Somoza i el triomf d’una revolució que apareixia dotada de tots els atributs romàntics, justiciers i antiimperialistes. Igual com havia passat vint anys abans amb la revolució cubana, la victòria del sandinisme va desvetllar una gran onada de simpatia entre les esquerres occidentals, de manera especial en una España on encara coïen les frustracions polítiques causades per la transició. És així com s’ha d’entendre que, a partir del 1979, desenes de municipis catalans s’agermanessin amb pobles i ciutats nicaragüencs, i que milers de voluntaris de tot l’Estat utilitzessin les seves vacances per anar a Nicaragua a treballar, a recolzar la revolució com a brigadistes.

De totes les tasques en què aquests brigadistes van participar, sens dubte la més noble va ser la Cruzada Nacional de Alfabetización, la gran campanya desplegada entre el gener i l’agost del 1980 per tal de reduir dràsticament l’altíssima taxa d’analfabeltisme a la Nicaragua rural. L’any 2005, en complir-se un quart de segle des d’aquella operació, es va rodar el documental hispano-nicaragüenc que els presentem avui, i que porta per títol «Los momentos que brillan». Es tracta d’un interessant recull de testimonis que inclou des d’alts dirigents sandinistes de l’època (com Sergio Ramírez, o Fernando Cardenal) fins a educadors voluntaris, tant locals com espanyols, i alguns dels seus alumnes.

L’objectiu declarat de la Cruzada era ensenyar a llegir i escriure a mig milió de persones en pocs mesos. Però també es pretenia difondre entre la població rural les pautes higièniques bàsiques, i sembrar-hi una politització evidentment orientada pel Frente Sandinista. I, d’una manera més general, es volia reconciliar, fusionar en un sol país camp i ciutat, pagesos i estudiants. Cent quinze mil d’aquests últims, adolescents i joves urbans, van ser mobilitzats i enviats a tots els racons del territori, al costat de milers de mestres cubans i d’altres nacionalitats, en una petita revolució cultural que tenia fins i tot himne propi, compost per Carlos Mejía Godoy.

En teoria, la Cruzada Nacional va fer baixar la taxa d’analfabetisme des del 50% al 13 %, tot i que la discontinuïtat en l’esforç faria oblidar aviat a molts pagesos allò que havien après. De qualsevol manera, va ser una de les experiències més positives i engrescadores d’aquella revolució que, des del 1981, es veuria assetjada per la contra i que, al capdavall, acabaria derrotada a les urnes el 1990, víctima també dels seus propis errors i contradiccions.

