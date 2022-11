Agenda de l’Ateneu de 7 al 14 de novembre.

Mail: agracia@riseup.net Blog: https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/ Twitter: @ALLibGracia Telegram: t.me/allgracia AQUESTA SETMANA DESTAQUEM: L'Ateneu està obert de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h Dimarts 8, a les 19:00 h – Assemblea. Dimecres 9, a les 20:00 h – Acte informatiu i solidari en suport a Fraguas, amb les Truites llibertàries de l'Ateneu. Divendres 11, a les 19:00 h – Lectures col·lectives: «Los desposeídos» d'Ursula K. Leguin. Debat i reflexió entorn de l'anarquia a partir de la lectura del llibre. - Edicions Malcriàs d'Agràcia esta preparando un recopilatorio de cuentos. ¿Quieres participar en «Lo que no cuenta ni se cuenta»?. Más información en: https://edicionsmalcrias.wordpress.com/2022/10/17/particiapa-en-el-recopilatorio-lo-que-no-cuenta-ni-se-cuenta/ AGENDA DE L'ATENEU del 7 de novembre al 14 de novembre Dilluns 7 18:00 a 21:00 h – Secretaria de l'Ateneu. 18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià. 19:00 a 20:30 h – Curs d'anglès. Dimarts 8 19:00 – Assemblea. Dimecres 9 19:00 h - Taller d'Informàtica Lliure i arranjaments 4 Gatos + ó - 20:00 h – Acte informatiu i solidari en suport a Fraguas, amb les Truites llibertàries de l'Ateneu. Dijous 10 14:00 a 15:30 h – La jamància de l'Ateneu. Menú: amanida, macarrons i de postres batut de fruita. 18:30 h – Curs d'Esperanto nivell inicial. 19:00 h – Reunió Edicions Malcriàs. 19:30 h – Curs d'Esperanto nivell avançat (conversa). Divendres 11 – 19:00 h – Lectures col·lectives: «Los desposeídos» d'Ursula K. Leguin. Debat i reflexió entorn de l'anarquia a partir de la lectura del llibre. Dissabte 12 Obert o no Diumenge 13 Obert o no Dilluns 14 18:00 a 21:00 h – Secretaria de l'Ateneu. 18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià. 19:00 a 20:30 h – Curs d'anglès. ACTIVITATS FORA D'AGENDA NOVEMBRE Exposició: «Pintura» de Paco. De l'1 al 30 de novembre - Divendres 18 – 19:00 h – Presentació del llibre: «Francesc Layret: Entre l'Ateneu Enciclopèdic i el seu republicanisme» amb el seu autor Manel Aisa Pàmpols (2022, Ateneu Enciclopèdic de Barcelona). Organitza: Grup de Memòria Històrica de l'Ateneu. - Dissabte 19 – 19:00 h – "SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde recitar es escuchar. - Dissabte 19 – Pujada a la Mola. Trobada a Plaça Catalunya les 9:00. Organitza: Grup Excursionista de l'Ateneu. - Dissabte 26 – 19:00 h – Presentació revista "Òrbites Existencials".

Anuncio publicitario