Mail: agracia@riseup.net

Blog: https://ateneullibertarigracia.wordpress.com/

Twitter: @ALLibGracia

Telegram: t.me/allgracia

AQUESTA SETMANA DESTAQUEM:

L’Ateneu està obert de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h

Dimecres 16 – 20:00 h – Inauguració de l’expo de Paco Garabato, amb les Truites llibertàries de l’Ateneu.

Divendres 18 – 19:00 h – Presentació del llibre: «Francesc Layret: Entre l’Ateneu Enciclopèdic i el seu republicanisme» amb el seu autor Manel Aisa Pàmpols (2022, Ateneu Enciclopèdic de Barcelona). Organitza: Grup de Memòria Històrica de l’Ateneu.

Dissabte 19 – 9:00 h – Pujada a la Mola. Trobada a Plaça Catalunya les 9:00. Organitza: Grup Excursionista de l’Ateneu.

Dissabte 19– 19:00 h – «SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde recitar es escuchar.Convidat: Curtis (de Curtis i Krònia)



Diumenge 20 – 19:00 h – Microcicle cinematogràfic dedicat a Deskantille Científico. Curts i música en directe.

Per cert, ja ens van arribant contes per al recopilatori que prepara Edicions Malcriàs. Si voleu participar a «Lo que no cuenta ni se cuenta» poseu-vos les piles i envieu els contes aviat! Més informació a:

https://edicionsmalcrias.wordpress.com/2022/10/17/particiapa-en-el-recopilatorio-lo-que-no-cuenta-ni-se-cuenta/

AGENDA DE L’ATENEU del 14 de novembre al 21 de novembre

Dilluns 14

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.

Dimarts 15

19:00 – Reunió revista.

Dimecres 16

19:00 h – Taller d’Informàtica Lliure i arranjaments 4 Gatos + ó –

20:00 h – Inauguració de l’expo de Paco Garabato, amb les Truites llibertàries de l’Ateneu.

Dijous 17

14:00 a 15:30 h – La jamància de l’Ateneu. Menú: hi haurà arrós, per a saber com el farem caldrà que vingeu a la jamància!

18:30 h – Curs d’Esperanto nivell inicial.

19:30 h – Curs d’Esperanto nivell avançat (conversa).

Divendres 18

– 19:00 h – Presentació del llibre: «Francesc Layret: Entre l’Ateneu Enciclopèdic i el seu republicanisme» amb el seu autor Manel Aisa Pàmpols (2022, Ateneu Enciclopèdic de Barcelona). Organitza: Grup de Memòria Històrica de l’Ateneu.

Dissabte 19

– 9:00 h – Pujada a la Mola. Trobada a Plaça Catalunya les 9:00. Organitza: Grup Excursionista de l’Ateneu.

– 19:00 h – «SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde recitar es escuchar.Convidat: Curtis (de Curtis i Krònia).



Diumenge 20

19:00 h – Microcicle cinematogràfic dedicat a Deskantille Científico. Es passaran els curts:

– «Viaje a la Luna» (1902) de Georges Méliès. Versió original colorejada i restaurada amb música en directe per Los Lumieres Bros.

– «Excursión a la Luna» (1908) de Segundo de Chomón. Versió original colorejada.

– «Eclipse de Sol en Luna llena» (1907) de Georges Méliès. Música en directe: Tribute Fobofilia per Arikita.

– «Viaje a Júpiter» (1909) de Segundo de Chomón. Música de Gustav Holst i Claude Debussy

Dilluns 21

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.

ACTIVITATS FORA D’AGENDA

NOVEMBRE

Exposició: «Pintura» de Paco. De l’1 al 30 de novembre

– Dissabte 26 – 12:00 h –Edicions Malcriàs presenta: “On és el sol?” llibre infantil de la línia Minúscules amb els seus autors (Alba, Dídac i Mar i Cel).

– Dissabte 26 – 19:00 h – Presentació revista «Òrbites Existencials».

DESEMBRE

– Dissabte 3– Excursió al poblat ibèric de Santa Coloma. Organitza: el Grup Excursionista de l’Ateneu.

