AQUESTA SETMANA DESTAQUEM:

L’Ateneu està obert de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h

Divendres 25 – 19:30 h – Deskantile Científico presenta: El futuro de la

reconstrucción del pasado biológico. Projecció del vídeo de l’Antonio

Lazcano.

Dissabte 26 – 12:00 h – Edicions Malcriàs presenta: “On és el sol” amb

les seves autores (Alba, Dídac i Mar i Cel). Acte infantil, amb lectura

de conte.

Dissabte 26 – 19:00 h – Presentació de la revista “Òrbites Existencials”

(revista cultural i literària).

Diumenge 27 – 19:00 h – Cine, cicle d’astronomia. “Aelita, reina de

Marte” (1924). Director: Yakov Protazanov. Durada: 120 minuts.

Per cert, ja ens van arribant contes per al recopilatori que prepara

Edicions Malcriàs. Si voleu participar a «Lo que no cuenta ni se

cuenta» poseu-vos les piles i envieu els contes aviat! Us donem fins al

gener. Més informació a:

https://edicionsmalcrias.wordpress.com/2022/10/17/particiapa-en-el-recopilatorio-lo-que-no-cuenta-ni-se-cuenta/

AGENDA DE L’ATENEU del 21 de novembre al 28 de novembre

Dilluns 21

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.

Dimarts 22

19:00 – Assamblea de l’Ateneu.

Dimecres 23

19:00 h – Taller d’Informàtica Lliure i arranjaments 4 Gatos + ó –

20:00 h – Tertúlia amb les Truites llibertàries de l’Ateneu.

Dijous 24

14:00 a 15:30 h – La jamància de l’Ateneu. Menú: potatge de cigrons i

pastís de xocolata.

18:30 h – Curs d’Esperanto nivell inicial.

19:30 h – Reunió d’Edicions Malcriàs.

19:30 h – Curs d’Esperanto nivell avançat (conversa).

Divendres 25

– 19:30 h – Deskantile Científico presenta: El futuro de la

reconstrucción del pasado biológico. Projecció del vídeo de l’Antonio

Lazcano.

Dissabte 26

– 12:00 h – Edicions Malcriàs presenta: “On és el sol” amb les seves

autores (Alba, Dídac i Mar i Cel). Acte infantil, amb lectura de conte.

– 19:00 h – Presentació de la revista “Òrbites Existencials” (revista

cultural i literària).

Diumenge 27

19:00 h – Cine, cicle d’astronomia. “Aelita, reina de Marte” (1924).

Director: Yakov Protazanov. Durada: 120 minuts.

Dilluns 28

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.

ACTIVITATS FORA D’AGENDA

NOVEMBRE

Exposició: «Pintura» de Paco. De l’1 al 30 de novembre

DESEMBRE

Dissabte 3 – Excursió al poblat ibèric de Santa Coloma. Trobada a

Entrad Renfe la Sagrera a les 8:20 (el tren surt a les 8:45). Organitza:

Grup Excursionista de l’Ateneu.

Dissabte 11 – Dia de les muntanyes i jornada de neteja a la muntanya.
Organitza: Grup Excursionista de l'Ateneu.

Organitza: Grup Excursionista de l’Ateneu.

Dimarts 13 a dissabte 17– Festival Nunes.

Dissabte 17 – 19:00 h – «SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde

recitar es escuchar.

