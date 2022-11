AQUESTA SETMANA DESTAQUEM:

Segueix l’Expo a l’ateneu de dibuix i material gràfic de Paco Garabato «GALERIA DE PERSONAJES SIN LUSTRE Y OTROS ENTUERTOS»

L’Ateneu està obert de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h

Divendres 2 – 19:00 h – Xerrada sobre les ÚLTIMES MORTS A LES PRESONS amb FAMILIES DE PRESOS A CATALUNYA

kafeta i tapes per el pot solidari.

Dissabte 3 – 09:00 h – Sortida per Collcerola.

Dissabte 3 – 19:00 h – Acte homenatge pel centenari de la mort de RICARDO FLORES MAGON

Diumenge 4 – 19:00 h – Cine, (cicle música & cinema) «THE COMMITMENTS»(1991) Alan Parker

Per cert, ja ens van arribant contes per al recopilatori que prepara

Edicions Malcriàs. Si voleu participar a «Lo que no cuenta ni se

cuenta» poseu-vos les piles i envieu els contes aviat! Us donem fins al

gener. Més informació a:

https://edicionsmalcrias.wordpress.com/2022/10/17/particiapa-en-el-recopilatorio-lo-que-no-cuenta-ni-se-cuenta/

AGENDA DE L’ATENEU del 28 de novembre al 5 de desembre

Dilluns 28

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.

Dimarts 29

18:00 – Obert

Dimecres 30

19:00 h – Taller d’Informàtica Lliure i arranjaments 4 Gatos + ó –

20:00 h – Tertúlia amb les Truites llibertàries de l’Ateneu.

Dijous 1

14:00 a 15:30 h – La jamància de l’Ateneu. Menú: Crema sueca d’hivern, alberginies farcides amb quinoa, fruita per a postres

18:30 h – Curs d’Esperanto nivell inicial.

19:30 h – Curs d’Esperanto nivell avançat (conversa).

Divendres 2

19:00 h – Xerrada sobre les ÚLTIMES MORTS A LES PRESONS amb FAMILIES DE PRESOS A CATALUNYA

kafeta i tapes per el pot solidari.

Dissabte 3

9:00 h – a la sortida Santa Coloma. Ruta circular per Collcerola: Santako-Montcada-Poblat Ibèric-Monastir de st Jeroni-Santako. Acabarem amb un vermut a Santako.

19:00 h – Xerrada i col·loqui SEMBRAR INSURRECCION, RICARDO FLORES MAGON per Gregorio Iglesias Sahagún

Diumenge 4

19:00 h – Cine, cicle Musica & Cine dedicado a Albertus «THE COMMITMENTS» (1991) dir.Alan Parker

Dilluns 5

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.

ACTIVITATS FORA D’AGENDA

DESEMBRE

Dissabte 11 – Dia de les muntanyes i jornada de neteja a la muntanya.

Organitza: Grup Excursionista de l’Ateneu.

Organitza: Grup Excursionista de l’Ateneu. Dimarts 13 a dissabte 17– Festival Nunes.

Dissabte 17 – 19:00 h – «SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde

recitar es escuchar.

