AGENDA DE L’ATENEU 12 a 19 de desembre

L’Ateneu està obert de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h.

Dissabte 17: 19:00 – «SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde

recitar es escuchar. Convidats especials: Fernando Barbero i Matías Escalera.

Diumenge 18: 19:00 h – Presentació de poemari “Recortes de un corazón herido por la esperanza” i l’antologia “Preferimos el grito” de Matías Escalera Cordero, amb el seu autor.



Dimarts 13 a dissabte 17: – Festival de cine Nunes. El festival inclou les seccions documental, ficció i Nunes, on es presentaran dos documentals sobre la vida del director.

Ja tenim bastants històries per al recopilatori que prepara Edicions Malcriàs. Si voleu participar a «Lo que no cuenta ni se cuenta» poseu-vos les piles i envieu els contes aviat! Us donem fins al gener. Més informació a:

https://edicionsmalcrias.wordpress.com/2022/10/17/particiapa-en-el-recopilatorio-lo-que-no-cuenta-ni-se-cuenta/



AGENDA DE L’ATENEU del 12 al 19 de desembre

Dilluns 12

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.

19:00 h– Aseemblea de l’Ateneu.

Dimarts 13

18:30 h – Festival de cine Nunes. Projecció de l’entrevista “José María Nunes, sobre el anarquismo y ser anarquista”. Any: 2002. Entrevista realitzada per Mariano Maturana i Maite Ninou.

Dimecres 14

18:00 h –Festival de cine Nunes. Projecció del documental “No somos nada” (Javer Corcuera, 2021, 101 minuts).

19:30 h –Festival de cine Nunes. Projecció de la pel·lícula “El exilio del mar” (Maurice Brune, 2022, 72 minuts).

19:00 h –Taller d’Informàtica Lliure i arranjaments 4 Gatos + ó –

Dijous 15

14:00 h –Jamancia de l’Ateneu. Menú: Amanida, mongetes de l’Enric i pastís de postres!

18:00 h –Festival de cine Nunes. Projecció del documental “Un viaje hacia nosotros” (Luis Cintora, 2022, 67 minuts).

19:30 h –Festival de cine Nunes. Projecció d’una pel·lícula sobre la vida de Nunes (Adolfo Quibus, 2012, 65 minuts).

Divendres 16

18:00 h –Festival de cine Nunes. Projecció del documental “Pico Reja. La verdad que la tierra esconde” (Remedios Malavárez Baez i Arturo Andújar Molinera, 2021, 92 minuts).

19:30 h –Festival de cine Nunes. Projecció de la pel·lícula “Manco Cápac” (Henry Vallejos, 2020, 93 minuts).

Dissabte 17

12:00 h – Entrega de premis i clausura Festival Nunes. Nunes de honor per a Sílvia Puyol a títol póstum.

Diumenge 18

Dilluns 19

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.

ACTIVITATS FORA D’AGENDA

DESEMBRE

– Dijous 22 – 19:30 h – Concert del Sobrino del Diablo.

